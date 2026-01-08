Les Nuggets bouclent leur étrange « road trip » avec le sourire

Jamal Murray, Jalen Pickett, Christian Braun, Peyton Watson et Zeke Nnaji. C’est avec ce groupe que les Nuggets ont fait la différence sur le parquet des Celtics, dans le quatrième quart-temps. Un groupe qui n’avait été utilisé que deux minutes sur les deux dernières saisons, et que David Adelman ne s’attendait pas à lancer…

« C’était un groupe de joueurs bizarre » admettait ainsi le coach. « Je n’aurais jamais imaginé terminer la rencontre avec ce groupe mais ils ont bien joué et ils méritaient d’être sur le terrain. »

Ce groupe a ainsi permis à Denver de quasiment tout « switcher », ce qui a ralenti les Celtics et Jaylen Brown, obligés de tout attaquer en un-contre-un. L’ailier des Celtics a ainsi perdu 7 ballons dans le match dont 3 rien que dans le dernier quart-temps, face à la pression de Peyton Watson. De quoi le faire pester contre l’arbitrage.

« Je suis l’un des joueurs les plus agressifs de la ligue », expliquait-il après avoir obtenu trois lancers-francs. « J’attaque beaucoup le cercle, mais les coups de sifflet ne le montrent pas. Peut-être voulaient-ils mettre l’accent là-dessus, je ne sais pas. Mais je m’adapterai pour le prochain match et je verrai comment le match est arbitré. »

« On a perdu un joueur à chaque match… »

Pour Denver, c’est en tout cas une deuxième victoire de suite sans Nikola Jokic, pour boucler ce « road trip » de sept matchs « solide » selon Jamal Murray, car on a « perdu un joueur à chaque match… »

En plus de Nikola Jokic, la franchise des Rocheuses a ainsi vu Jonas Valanciunas rejoindre Cameron Johnson à l’infirmerie. Mais Jamal Murray (22 points, 17 passes face à Boston), Peyton Watson (30 points) et autre Zeke Nnaji (12 points) ont répondu à l’appel, pour finir ce voyage avec un bilan plutôt satisfaisant de 3 victoires pour 4 défaites.

« Je trouve que c’était un road trip incroyable. Finir à 3-4 avec tout ce qui s’est passé, la perte de nos deux pivots, des gars qui reviennent avec un temps de jeu limité (Christian Braun et Aaron Gordon), d’autres qui doivent hausser leur niveau, la victoire à Philly avec neuf joueurs. Au final, c’est une vraie réussite » conclut le coach.