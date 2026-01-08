Un succès imparfait mais précieux pour les Knicks

Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse… Ce pourrait être la philosophie des Knicks au moment d’analyser la victoire à domicile face aux Clippers. La crise s’était installée à New York, et après quatre victoires de suite, il fallait donc stopper l’hémorragie, quoi qu’il en coûte.

Avec un 20-5 en deuxième période, les troupes de Mike Brown vont réussir à dominer Los Angeles et à remporter cette partie. Sans démériter, mais sans convaincre non plus.

« Globalement, on a joué avec désespoir dans cette rencontre. On avait besoin de ce succès », confirme Jalen Brunson. « Notre manière de se battre, de jouer malgré notre retard en première période, c’était le basket des Knicks. On a continué dans cette voie et on a trouvé une façon de gagner. »

Les Knicks ont eu besoin de chacun, notamment Guerschon Yabusele, avec ses 8 points en seconde période et ses paniers précieux dans le dernier quart-temps. « Ils sont satisfaits car cela prouve qu’ils sont capables de jouer ainsi dès qu’ils le veulent », commente Mike Brown, en références aux prestations du Français et de Tyler Kolek en sortie de banc.

Karl-Anthony Towns, symbole des imperfections

Mais l’homme de la rencontre, c’est bien Karl-Anthony Towns. C’est même le symbole de cette victoire imparfaite mais précieuse. L’ancien intérieur des Wolves a passé plus de temps, en première période, à se plaindre aux arbitres, à foncer tête baisée dans la défense, bref à exprimer sa frustration, qu’à marquer des points. Puis, un peu plus concentré sur son jeu, en baissant (un peu) le ton avec les officiels, « KAT » a commencé à mieux jouer après la pause.

Pour terminer avec 20 points, dont 14 après la pause, 11 rebonds et aussi 7 passes (son record de saison), ce qui efface son très mauvais match face à Detroit. Néanmoins, son 6/18 au shoot noirci un peu le tableau et rappelle ses mauvais choix.

« C’est une machine à double-double donc c’est bien qu’il soit de retour à 20 points et 11 rebonds. C’est une grosse soirée pour lui et je dois continuer de l’aider », analyse le coach de New York.

« On doit partir de ce succès. On n’a pas évolué à notre meilleur niveau mais ce fut suffisant pour l’emporter », poursuit Karl-Anthony Towns. « On a été très bon pour prendre les commandes et ne pas les laisser stopper l’hémorragie. On devra être meilleur que dans ce match, je dois l’être aussi, mais c’est un bon début avant un road trip. On a enfin gagné et mis fin à notre mauvaise série. »

Les Knicks partent effectivement vers l’Ouest désormais, pour des déplacements à Phoenix, Portland, Sacramento et Golden State dans la semaine qui vient.