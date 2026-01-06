Les Knicks plongent dans la crise

Le rebond ou la chute. Le déplacement à Detroit était le parfait révélateur pour les Knicks, qui restaient sur trois défaites de suite. Quarante-huit minutes et une claque de 31 points plus tard, le constat est sans appel : avec quatre revers d’affilée et la perte de la deuxième place de la conférence Est, New York est bien en crise.

« Il y a beaucoup à faire », commente Jalen Brunson, qui a confirmé que les joueurs ont parlé dans le vestiaire. « On doit répondre. Il y a beaucoup de choses à en dire mais on les garde en interne. Si on veut devenir l’équipe que l’on souhaite être, on doit être meilleur, c’est aussi simple que ça. »

Utilisant encore l’argument du « nouveau système » qui bousculerait ses habitudes offensives et le pousserait à faire le « sacrifice le plus important », Karl-Anthony Towns, passé au travers de sa rencontre dans le Michigan (6 points, 6 pertes de balle), glisse que c’est « sympa d’être dans le dur. Ce sont des choses qui arrivent dans le cours d’une saison. Mais là, c’est une mauvaise période. On ne peut pas être aussi mauvais ».

« Pas le moment de paniquer »

« On doit être soudé », demande Miles McBride. « Je ne sais pas si c’est une question d’efforts, d’en faire plus, ou si c’est une question de systèmes. On doit être sur la même longueur d’ondes en défense. Les coaches peuvent nous demander ce qu’ils veulent, mais, collectivement, on doit trouver des solutions et s’appuyer sur nos leaders. »

Les Knicks ont été dans la réaction en première période, jamais dans l’action, avant de couler dans le troisième quart-temps, avec 15 petits points inscrits à 5/22 au shoot… « C’est assez simple : ils nous ont botté les fesses physiquement », analyse Mike Brown.

Pour autant, le coach de New York estime que « ce n’est pas le moment de paniquer ». « Tout est sur la table défensivement, on doit trouver, on doit être plus physique. Le staff doit trouver des façons d’aider ce groupe », poursuit le technicien, alors que les Clippers, qui retrouvent de l’allant, viennent à New York ce mercredi soir.