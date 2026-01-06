Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Knicks plongent dans la crise

Publié le 6/01/2026 à 9:35 Twitter Facebook

NBA – Avec quatre revers consécutifs et la perte de la deuxième place dans la conférence Est, plus de doute : on peut tirer la sonnette d’alarme à New York.

Le rebond ou la chute. Le déplacement à Detroit était le parfait révélateur pour les Knicks, qui restaient sur trois défaites de suite. Quarante-huit minutes et une claque de 31 points plus tard, le constat est sans appel : avec quatre revers d’affilée et la perte de la deuxième place de la conférence Est, New York est bien en crise.

« Il y a beaucoup à faire », commente Jalen Brunson, qui a confirmé que les joueurs ont parlé dans le vestiaire. « On doit répondre. Il y a beaucoup de choses à en dire mais on les garde en interne. Si on veut devenir l’équipe que l’on souhaite être, on doit être meilleur, c’est aussi simple que ça. »

Utilisant encore l’argument du « nouveau système » qui bousculerait ses habitudes offensives et le pousserait à faire le « sacrifice le plus important », Karl-Anthony Towns, passé au travers de sa rencontre dans le Michigan (6 points, 6 pertes de balle), glisse que c’est « sympa d’être dans le dur. Ce sont des choses qui arrivent dans le cours d’une saison. Mais là, c’est une mauvaise période. On ne peut pas être aussi mauvais ».

« Pas le moment de paniquer »

« On doit être soudé », demande Miles McBride. « Je ne sais pas si c’est une question d’efforts, d’en faire plus, ou si c’est une question de systèmes. On doit être sur la même longueur d’ondes en défense. Les coaches peuvent nous demander ce qu’ils veulent, mais, collectivement, on doit trouver des solutions et s’appuyer sur nos leaders. »

Les Knicks ont été dans la réaction en première période, jamais dans l’action, avant de couler dans le troisième quart-temps, avec 15 petits points inscrits à 5/22 au shoot… « C’est assez simple : ils nous ont botté les fesses physiquement », analyse Mike Brown.

Pour autant, le coach de New York estime que « ce n’est pas le moment de paniquer ». « Tout est sur la table défensivement, on doit trouver, on doit être plus physique. Le staff doit trouver des façons d’aider ce groupe », poursuit le technicien, alors que les Clippers, qui retrouvent de l’allant, viennent à New York ce mercredi soir.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 33 35:16 47.5 37.9 84.4 0.6 2.7 3.3 6.3 2.3 0.8 0.1 2.5 29.2
Karl-anthony Towns 33 32:29 47.1 35.6 87.7 2.9 8.5 11.5 2.8 2.5 0.8 0.6 3.5 21.5
Mikal Bridges 36 35:02 51.0 40.7 76.2 1.1 3.3 4.4 4.3 1.1 1.6 0.9 2.0 16.0
Og Anunoby 26 32:23 44.4 34.7 81.6 1.4 4.1 5.5 2.1 2.1 1.8 0.8 2.6 15.1
Miles Mcbride 25 26:48 45.5 46.0 85.3 0.7 1.9 2.6 2.4 0.8 0.7 0.2 1.8 12.6
Josh Hart 28 30:19 49.8 38.9 83.7 1.8 6.3 8.0 5.1 2.1 1.4 0.3 2.5 12.3
Jordan Clarkson 36 20:13 43.6 35.3 78.0 0.8 1.1 1.8 1.4 1.1 0.4 0.1 2.0 10.0
Landry Shamet 15 20:56 45.2 42.4 79.4 0.5 1.5 2.0 1.2 0.5 0.4 0.2 1.3 9.3
Tyler Kolek 32 13:26 45.0 34.3 66.7 0.3 1.6 1.9 2.8 0.9 0.4 0.1 1.4 5.3
Mitchell Robinson 24 18:45 66.7 0 39.0 4.5 4.1 8.6 1.1 0.8 0.9 1.1 2.3 4.3
Kevin Mccullar Jr. 9 9:20 45.5 46.2 40.0 0.9 1.3 2.2 1.6 0.9 0.4 0.0 1.3 3.1
Guerschon Yabusele 31 9:46 40.7 32.1 66.7 0.6 1.6 2.2 0.5 0.5 0.1 0.1 1.1 3.1
Mohamed Diawara 28 5:17 40.7 41.4 25.0 0.2 0.8 0.9 0.5 0.3 0.3 0.1 0.5 2.0
Ariel Hukporti 24 9:50 50.0 0.0 68.8 1.2 1.7 2.9 0.7 0.6 0.2 0.6 1.5 1.7
Trey Jemison Iii 6 6:20 100.0 0 100.0 0.8 0.8 1.7 0.2 0.5 0.0 0.3 1.0 1.2
Pacôme Dadiet 13 3:18 12.5 0.0 100.0 0.1 0.7 0.8 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.5
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes