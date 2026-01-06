Le sentiment du devoir accompli à Detroit

Les Knicks ont plongé dans la crise à Detroit, en s’inclinant de 31 points. Il faut dire que les Pistons attendaient leur adversaire de pied ferme, pour prendre une certaine revanche après avoir été éliminés par ces mêmes Knicks au printemps dernier, lors du premier tour des playoffs.

« Les gars avaient ça à l’esprit », reconnaît JB Bickerstaff sur cette motivation supplémentaire. « C’est une nouvelle saison », sourit Cade Cunningham, indéniable meilleur joueur de la partie. « On était conscient qu’il y avait un petit plus pour cette rencontre : on voulait les battre, on ne va pas le cacher. C’était évident. »

Les deux équipes n’avaient pas encore croisé le fer cette saison. Leur dernier match était donc le Game 6 du premier tour, disputé dans le Michigan, en mai dernier. Maintenant, c’est cette gifle infligée par les leaders de l’Est.

« C’est clair que ça ne vaut pas autant que de gagner la série de la saison passée », tempère Ausar Thompson. « Mais c’est un bon départ pour se rattraper de ce qu’il s’est passé la saison dernière. Les maintenir à moins de 100 points, ça veut dire beaucoup et ça montre la mentalité de chacun d’entre nous. »

Maintenant que la revanche est prise, les Pistons vont pouvoir penser à la suite car ce succès, certes autoritaire et important, reste une simple victoire de saison régulière, avec des conséquences limitées.

« On ne fête pas ça comme un titre de champion. On était censé faire cela dans cette partie. On a tous ressenti la même chose : on a gagné et on passe à autre chose », analyse Isaiah Stewart. « C’est une grosse victoire, qui veut dire beaucoup », ajoute Cade Cunningham. « Il y avait la série de l’an passé, puis le fait qu’on est premier, eux deuxièmes au classement. Ils allaient venir nous chercher et on n’allait pas les laisser faire. »