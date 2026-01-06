Le MVP de la nuit | Cade Cunningham surclasse Jalen Brunson

C’était la première fois depuis le printemps dernier et leur premier tour de playoffs que les Pistons et les Knicks se retrouvaient. Jalen Brunson, on s’en souvient, avait été décisif dans les ultimes secondes du Game 6, celui qui allait sceller la qualification de New York. Le meneur de jeu va d’ailleurs être sifflé par le public de la Little Caesars Arena. En face, Cade Cunningham avait une revanche à prendre.

“C’est une nouvelle saison, donc on essaie de laisser tout ça derrière nous. Évidemment, on savait qu’il y avait un petit quelque chose en plus autour de ce match. On voulait les battre, on ne va pas le cacher” reconnaît-il. “Mais on a surtout essayé de poursuivre ce qu’on fait depuis le début de la saison et de garder notre dynamique. On restait sur une très belle victoire hier à Cleveland, malgré l’absence de beaucoup de nos joueurs. On voulait simplement prolonger cet élan.”

Un élan qu’il a lui-même donné en première mi-temps. « Comme il y a des blessés, je sais qu’on va se tourner vers moi, qu’on va chercher mon énergie. Je voulais commencer la rencontre sur le bon ton », indique le leader de Detroit, qui rejoint les vestiaires à la pause avec 14 points et 7 passes.

Dans le troisième quart-temps, le All-Star monte d’un cran et inscrit 15 points, avec facilité. La défense des Knicks n’arrive pas à le gêner, ni à le ralentir. Si bien que Cade Cunningham fait jeu égal avec New York puisque ses adversaires terminent ce quart-temps, affreux pour eux, avec seulement 15 unités…

Il n’a pas besoin de marquer dans le dernier acte, seulement de délivrer quatre passes pour conclure sa prestation, de grande qualité : 29 points à 11/17 au shoot, 13 passes et même 2 contres. Les 25 points de Jalen Brunson ne pèsent pas assez, et encore moins dans une défaite de trente points, et le joueur de Detroit a ainsi totalement remporté son duel face au candidat au trophée de MVP. Collectivement, les Pistons en profitent aussi pour distancer leurs adversaires du soir, malgré l’absence de deux titulaires, Tobias Harris et Jalen Duren.

“Du début à la fin de l’effectif, il y a toujours des gars qui répondent présents soir après soir pour nous permettre de gagner. Que ce soit moi, Tobias, JD ou n’importe qui d’autre qui soit absent, on a vraiment cette mentalité du « next man up » : le suivant prend le relais et fait de grandes actions pour nous aider à gagner” conclut-il. “Je pense que la culture qu’on est en train de construire et cette unité sont essentielles. Et franchement, c’est un plaisir de venir bosser chaque jour et de faire partie de ce groupe.”

Ayrı bir seviyeye çıkmaya başladı. 29 sayı

✨ 13 asist

2 blok

11/17 isabet Cade. Cunningham.pic.twitter.com/tS0NSKGdyl https://t.co/OHRvJLaJwv — Her Şey NBA (@herseynba) January 6, 2026

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 32 35:51 46.0 33.2 83.9 1.1 5.2 6.3 9.6 3.4 1.6 3.9 0.8 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.