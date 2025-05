Le premier quart-temps est logiquement dominé par Jalen Brunson et les Knicks, qui profitent des espaces laissés par une défense de Detroit assez absente (23-37). Avec plus d’impact physique, les Pistons défendent mieux en début de deuxième quart-temps. C’est accompagné de quelques shoots primés de Malik Beasley. Ainsi, l’écart se réduit un peu.

Surtout que New York a de bons shoots mais connaît une panne d’adresse de plusieurs minutes. Les troupes de JB Bickerstaff sautent sur l’occasion pour revenir et passer devant dans la dernière minute de la première période. Malik Beasley se charge, au buzzer et à 3-pts, de confirmer l’avantage à la pause (61-59).

Le souci, c’est que tout s’arrête en troisième quart-temps. L’adresse à 3-pts n’est plus là pour les Pistons, qui perdent aussi des ballons. Leur attaque ne tient plus que sur des lancers-francs, alors qu’en face, New York peut s’appuyer sur Jalen Brunson et Mikal Bridges. Les Knicks reprennent donc l’avantage avant le dernier acte (85-96).

Là encore, ce match change de visage avec Cade Cunningham qui joue à fond les transitions. Detroit enchaîne les paniers et Tim Hardaway Jr. débloque même (enfin) le compteur à 3-pts de la seconde période.

Le shoot de la gagne pour Jalen Brunson. Evidemment !

Il reste alors six minutes à jouer et les deux équipes sont à égalité. Les Pistons avaient pris une courte avance, rapidement éliminée par Jalen Brunson. D’abord maladroit, le meneur de jeu retrouve la main et permet à New York de revenir. Néanmoins, à une minute du terme, il est stoppé par Ausar Thompson, dont l’activité en seconde période a été précieuse. Cela n’empêche pas Mikal Bridges d’égaliser sur un rebond offensif à 35 secondes du terme.

La suite ? Cade Cunningham manque un layup et Jalen Brunson réalise une action parfaite : un dribble pour éliminer Thompson et un shoot à 3-pts. Les Pistons perdront le ballon sur la remise en jeu et laissent ainsi les Knicks filer en demi-finale de conférence (113-116). Prochain adversaire : Boston, le champion en titre !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La soirée de rêve de Jalen Brunson. 40 points et le panier de la victoire, donc de la qualification : comment faire mieux pour le meneur de jeu des Knicks ? Il a porté les siens alors que Karl-Anthony Towns n’était pas dans un grand soir. Il a inscrit 10 points, soit la moitié de ceux de son équipe, dans le dernier quart-temps. Surtout, son shoot à 3-pts pour tuer les Pistons, avec ce dribble pour totalement éliminer Ausar Thompson, est superbe.

– Les Pistons sortent la tête haute. Malgré la maladresse à 3-pts (9/34), les 15 ballons perdus et les 23 fautes commises, les troupes de JB Bickerstaff ont tout donné. Chaque fois que New York a pris l’avantage, un effort a été produit pour revenir. Sauf à la fin donc, avec cette dernière possession qui laissera des regrets. Mais comme attendu sur le papier avant le début de la série, Detroit a été pénible à jouer pour New York, très coriace, et les fans peuvent être fiers du visage et du niveau montrés dans ces six matches.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.