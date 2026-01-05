Le Thunder mis au défi de « l’intensité décuplée » de ses adversaires

Shai Gilgeous-Alexander penche la tête et se stoppe pendant plusieurs secondes pour réfléchir. En conférence de presse, un journaliste vient de lui demander s’il avait le sentiment que les adversaires du Thunder avaient tendance à faire encore plus attention aux détails, comme les Suns ont pu le faire la nuit passée.

« Je pense que… ouais, probablement. Sur les six fois où on a perdu cette année, c’était le cas. Quand tu perds un match, c’est souvent ça, en particulier avec un effectif comme le nôtre. Bien souvent, on ne perd pas par manque de talent, mais à cause de ces petits détails », finit par lâcher le leader du Thunder.

Ces détails ont été nombreux sur cette partie, à commencer par la bataille aux rebonds largement perdue par le Thunder (29-49). Ou le fait qu’OKC n’a quasiment pas pu s’exprimer en contre-attaque : 2 points seulement.

Avec un Shai Gilgeous-Alexander maladroit (25 points à 8/22), le Thunder avait ainsi rarement marqué aussi peu de points (105 unités, leur 3e plus faible sortie offensive de l’année). Mais à entendre « SGA », cela n’a rien de surprenant venant de la part des adversaires de sa formation.

« Vu qui nous sommes et ce que nous avons accompli, les équipes vont venir ici avec une intensité décuplée. Elles vont vouloir se tester face aux champions en titre et vraiment voir où elles en sont. Je le sais parce que, quand je jouais contre les champions en titre par le passé, c’est comme ça que je l’abordais », développe le Canadien.

Une bonne occasion pour le Thunder aussi

Ainsi, l’an dernier, en jouant face aux Celtics, lauréats du trophée en 2024, « c’était l’occasion de voir où nous en étions à ce moment-là. C’est comme ça que ça marche », note le leader de l’équipe, qui avait gagné ses deux duels face à Boston la saison passée.

Les Suns, eux, avaient perdu deux fois jusqu’ici face au Thunder cette saison. Dont une défaite colossale de 49 points dans le cadre de la NBA Cup. Mais, comme le rappelle Mark Daigneault, Devin Booker, auteur du tir de la gagne cette nuit, ne jouait pas ce soir-là.

Le coach du Thunder estime que ce match à Phoenix était aussi « une bonne opportunité » pour sa formation de se jauger, face à un adversaire qui avait gagné cinq de ses six dernières rencontres.

« Ça avait tout d’un match de saison régulière de haut vol, et ce genre de rencontres est très précieux pour nous. Cela nous donne un retour très précis sur notre niveau réel à différents moments de la saison. Et j’ai trouvé que c’était le cas ce soir. On n’a clairement pas suffisamment bien passé le test pour gagner le match. Mais si on se focalise sur les améliorations, c’est un bon match pour nous », juge ainsi le coach.

Avant ce revers, le Thunder restait sur quatre victoires de suite et a maintenant l’occasion de reprendre sa route avec des adversaires d’un cran en-dessous (Hornets, Jazz, Grizzlies) avant de se frotter à nouveau aux Spurs, le 13 janvier.