Devin Booker ne se lassera jamais d’être « clutch »

« Jamais de la vie, ça n’arrivera jamais. C’est une sensation irremplaçable. » Voilà ce que Devin Booker répond à un journaliste qui lui demande s’il pourrait avoir tendance à se « lasser » d’avoir le ballon en main pour arracher la décision dans les moments chauds.

« Je suis loin de la retraite, mais le jour où ça viendra, je regarderai en arrière, sur ces moments dont on rêve étant gosse, l’équipe qui te fait confiance ballon en main, peu importe le résultat », développe le leader des Suns, qui s’est offert un nouveau moment marquant en carrière face au Thunder.

Lorsque Jalen Williams a égalisé à huit secondes de la fin, Devin Booker, lors du temps-mort pris par son équipe, s’est dit : « C’est notre tour. » Son tour à lui précisément. « Je suis déjà passé par là. Dans mon imagination et lors de mes entraînements l’été, tout se résume toujours à des moments comme celui-ci. J’avais donc l’impression d’être en terrain connu. »

Il aurait préféré le « buzzer beater »

Sur la remise en jeu, l’arrière a récupéré le cuir au niveau de la ligne médiane, avec Alex Caruso sur lui. Un « crossover » plus tard, il s’est offert une occasion furtive de se rapprocher du cercle, mais Lu Dort était également là pour le couvrir. Devin Booker se doutait qu’une prise à deux allait venir et qu’il lui serait compliqué d’aller dans la raquette pour obtenir un lancer-franc.

Alors il s’est élevé et a converti un missile lointain. « À l’extérieur, on ne peut pas se permettre d’offrir à un joueur de calibre All-Star ou All-NBA une chance de gagner le match », regrette Alex Caruso quand son adversaire regrette… de ne pas avoir signé un « buzzer beater ». Car après son tir réussi, il restait moins d’une seconde au Thunder pour tenter d’égaliser.

« J’ai un truc avec le fait de laisser 0,7 seconde au chrono, je ne sais pas trop pourquoi. Dans l’idéal, tu veux déclencher ton tir au moment où la sirène retentit. Ma priorité absolue, c’était d’avoir un bon angle de tir, et, ouais, j’ai senti qu’il était bon dès qu’il a quitté mes mains », décrit Devin Booker, qui n’a pas voulu célébrer avant qu’Ajay Mitchell ne manque le tout dernier tir.

Ne pas célébrer trop tôt

« Je n’ai pas envie d’être ce gars qui célèbre et qui voit l’adversaire marquer derrière pour finalement perdre le match. C’est l’une de mes plus grandes peurs », avoue le leader des Suns, qui a terminé avec 24 points avec 5/11 aux tirs (13/15 aux lancers-francs), avec… un seul panier primé dans la soirée (1/4).

De quoi rendre cette séquence finale encore plus savoureuse pour Devin Booker qui a beaucoup de mal à sanctionner de loin cette saison, avec seulement 29.7% de réussite à 3-points. Son pire pourcentage en carrière, et de loin.

« C’est dur, c’est mental. J’ai déjà connu des périodes comme ça auparavant, mais probablement pas à ce point-là. C’est frustrant. Surtout quand tu enchaînes les répétitions à l’entraînement, que tu les mets tous, et qu’une fois sur le terrain, tu rates encore. Tout est mental dans ce jeu. J’espère que ça peut être le déclic, pour me sortir ça de la tête et enfin mettre les tirs que je prends. »

Ce tir de la gagne vient alimenter sa solide expérience dans ce genre de situations. C’était le neuvième panier de sa carrière pour passer devant au score dans les cinq dernières secondes du quatrième quart-temps ou d’une prolongation. Selon ESPN, seul DeMar DeRozan (11) a inscrit plus de tirs de ce type depuis l’arrivée de Devin Booker dans la ligue, lors de la saison 2015/16.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 31 34:02 46.3 29.7 85.4 0.8 3.3 4.1 6.3 2.8 1.0 3.5 0.4 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.