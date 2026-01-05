Dejounte Murray rejouera-t-il cette saison ?

En Louisiane, on ignore encore si Dejounte Murray pourra rejouer au cours de la saison, alors qu’il se remet toujours de sa rupture du tendon d’Achille, contractée en janvier 2025. Il y a près d’un an, donc.

En conférence de presse à Miami, James Borrego a ainsi laissé planer le doute à ce propos, expliquant qu’il « n’était pas sûr » que son joueur puisse revenir d’ici la fin de la saison. Après avoir déjà indiqué, il y a deux semaines, qu’il « travaillait dur » et pourrait « bientôt » retrouver les terrains.

L’entraîneur intérimaire des Pelicans a ensuite ajouté qu’il devrait « y voir plus clair » courant janvier, puisque le meneur est censé « revenir dans les installations » de la franchise. En attendant, le rookie Jeremiah Fears en profite pour se développer.

Nommé All-Star en 2022, Dejounte Murray est arrivé à New Orleans en plein été 2024, en échange de Dyson Daniels. Affichant 17.5 points, 7.4 passes, 6.5 rebonds et 2 interceptions de moyenne sur une trentaine de matches (mais à seulement 39% au shoot, dont 30% à 3-points). Pour ce qui était « la pire expérience de sa carrière »…

Dernièrement, son nom est même apparu dans les rumeurs de transfert, Jake Fischer affirmant que les Bucks pourraient se jeter sur lui dans les prochaines semaines.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 ☆ SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 31 33 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.