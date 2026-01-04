Les Knicks perdent en marchant

Les Knicks viennent de vivre un back-to-back compliqué face aux Hawks et aux Sixers qui s’est soldé par deux défaites. Deux revers survenus lors de rencontres où New York a été mauvais en attaque, un secteur dans lequel les hommes de Mike Brown sont pourtant bons cette saison puisqu’ils possèdent la quatrième meilleure attaque de la Ligue avec 120.7 points inscrits pour 100 possessions.

Lors du revers face à Atlanta, les Knicks avaient déjoué avec seulement 27% de réussite à 3-points, et Jalen Brunson avait alors constaté que cela avait empêché son équipe de se mettre en rythme. Ce samedi, après la défaite contre Philadelphie, Mikal Bridges a noté que l’attaque était plus lente qu’à l’accoutumée.

« Je pense que nous ne jouons pas assez vite et c’est la faute de tout le monde », souligne Mikal Bridges. « Nous devons mieux écarter le jeu. Nous savons ce que nous devons faire, mais j’ai l’impression que soit nous n’y pensons pas, soit nous mettons trop de temps à y penser. C’est notre problème. »

Des fondamentaux envolés

De son côté, Mike Brown a noté qu’il ne voyait plus les principes de jeu insufflés en début de saison.

« Notre rythme n’est pas bon, nous remontons la balle en marchant quasiment à chaque fois », regrette l’entraîneur des Knicks. « Depuis deux matchs, nous ne voyons plus beaucoup nos fondamentaux, à savoir écarter le jeu, prendre rapidement des décisions, mettre la balle dans la raquette et renverser le jeu. Si nous n’avons rien en attaque, c’est comme si nous étions à l’arrêt. Nous ne savons pas ce qui va arriver et nous ne parvenons pas à enchaîner les actions. »

Les Knicks sont désormais sur une série de trois défaites consécutives et Mike Brown regrette l’absence de Josh Hart, blessé à la cheville lors du match de Noël face aux Cavaliers et qui devra manquer encore une semaine de compétition. L’ailier a manqué les cinq dernières sorties de son équipe et New York n’a remporté que deux matchs dont un succès face aux Pelicans, lanterne rouge de l’Ouest, dans ce laps de temps.

Rester soudés même dans l’adversité

Même si son équipe traverse une période difficile, Mike Brown cherche à trouver du positif et estime que c’est une bonne période pour déterminer de quel bois son équipe est faite.

« Nous sommes dans une situation où nous n’avons pas l’habitude d’être où il y a beaucoup d’adversité », analyse-t-il. « Je n’ai jamais connu une équipe qui n’avait pas eu de difficultés durant une saison que ce soit une équipe championne, finaliste ou une équipe juste correcte. Tout le monde y passe. Maintenant, la question c’est de savoir comment nous allons répondre. C’est l’occasion pour nous de voir de quoi nous sommes faits. »

Justement, les Knicks vont avoir une belle occasion de se tester puisque les dix prochains jours s’annoncent compliqués avec un déplacement à Detroit ce lundi et un « road trip » à l’Ouest au milieu du mois de janvier où ils croiseront notamment la route des Suns et des Warriors.

« Nous devons rester soudés, ne pointer personne du doigt, ne pas se trouver d’excuse, mais plutôt trouver rapidement une solution », martèle Jalen Brunson. « Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres, c’est le plus important. »