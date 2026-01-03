Matchs
NBA
Matchs
NBA

Une soirée sans pour les Knicks

Publié le 3/01/2026 à 10:34 Twitter Facebook

NBA – Plusieurs cadres, dont Karl-Anthony Towns, manquaient à l’appel et New York n’a pas dépassé les 100 points dans la défaite face aux Hawks. Triste soirée.

Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Josh Hart et Landry Shamet étaient absents pour affronter des Hawks privés, eux, de Trae Young. Seulement, depuis leur victoire dans la NBA Cup, les Knicks sont moins souverains et cette défaite contre Atlanta à domicile en est la preuve éclatante, avec seulement 99 points au compteur.

« Je ne vais pas mentir : on n’y était pas », assume Jalen Brunson. « Je sais que c’est une pauvre excuse en bois mais on a laissé notre maladresse nous affecter. Cela a touché notre rythme, notre sens de l’urgence. On n’a pas joué notre style de basket et c’est inacceptable. »

Les Hawks ont mené de 24 points dans la partie, en profitant effectivement de l’importante maladresse des hommes de Mike Brown, qui n’ont terminé qu’à 37% de réussite au shoot et 21% à 3-pts…

« On a manqué d’énergie en défense », estime de son côté Mikal Bridges. « Je sais qu’on n’a pas mis nos tirs mais ça n’est pas une excuse pour ne pas défendre, pour ne pas revenir. On ne peut pas laisser notre maladresse affecter notre défense. »

Avec un affreux 7/24 au shoot, le troisième quart-temps fut terrible et la réaction du dernier acte, remporté 29-17, n’a pas suffi. « C’était trop tard à ce stade », constate Jalen Brunson. « Il faut avoir ce sens de l’urgence pendant la rencontre, sans attendre de tomber si bas. »

L’adresse absente, la machine s’est grippée et les Knicks ont connu leur pire sortie offensive de la saison. « Les tirs ne tombent pas dedans, donc sur quoi on peut se raccrocher ? Ça doit se faire en défense », insiste Mike Brown. « On ne l’a pas fait pendant une grande partie de la rencontre et voilà pourquoi on a fini par perdre. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes