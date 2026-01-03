Alerte au genou pour Maxime Raynaud

Russell Westbrook a bénéficié d’un écran de Maxime Raynaud pour s’ouvrir le chemin du panier et devenir le meneur le plus prolifique de l’histoire. Un écran qui a coûté cher au Français qui est tombé au sol, touché au genou.

Épaulé par le staff médical des Kings, il a dû rejoindre les vestiaires. Le Français n’a pas pu jouer les quatre dernières minutes d’une rencontre perdue par Sacramento (129-102) qui essuie une quatrième défaite consécutive.

Après la rencontre, Doug Christie s’est voulu rassurant sur l’état de santé de son rookie : « Après la rencontre, il souriait donc c’est toujours bon signe, mais je croise toujours les doigts pour les jeunes joueurs. Il joue dur et avec son cœur. Quand vous voyez ce genre de choses, vous n’êtes jamais vraiment à l’aise donc je croise les doigts. »

Si Maxime Raynaud va passer des examens dans la journée de samedi, le Français a révélé qu’il pensait avoir évité une blessure sérieuse au genou. « Ça va aller », rassure Maxime Raynaud. « C’était effrayant, mais je pense que c’est simplement une sensation désagréable à laquelle on n’est pas habitué. »

Dans le marasme des Kings qui occupe la quatorzième place de l’Ouest avec 8 victoires pour 27 défaites, Maxime Raynaud s’affiche comme l’une des rares satisfactions. Sélectionné en 42e position lors de la Draft 2025, l’ancien de Stanford a pu profiter de l’absence de Domantas Sabonis, victime d’une déchirure au ménisque, et d’un secteur intérieur particulièrement démuni à Sacramento pour se frayer un chemin jusqu’au cinq de départ de Doug Christie.

Après 27 matchs, il tourne à 10.5 points et 6.3 rebonds en un peu moins de 23 minutes de jeu en moyenne.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 26 22:44 54.7 33.3 76.5 1.9 4.4 6.3 1.0 2.5 0.4 1.0 0.6 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.