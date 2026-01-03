Russell Westbrook, le meneur le plus prolifique de l’histoire NBA

À quatre minutes de la fin de ce duel entre Suns et Kings, Russell Westbrook attaque le cercle et réussit un lay-up. Un panier qui ne change rien à l’issue de la rencontre, avec une nouvelle défaite pour Sacramento, mais important pour la légende du « Brodie » puisqu’il lui permet de dépasser Oscar Robertson et de devenir le meneur le plus prolifique de l’histoire NBA au scoring.

L’ancien MVP a ainsi fini la partie avec 17 points, 9 rebonds et 6 passes en 26 minutes, et affiche désormais 26 711 points à son compteur, ce qui lui permet de devancer d’une petite longueur la légende des Cincinnati Royals.

« Il continue de battre des records », souligne Doug Christie. « Russ est un phénomène de la nature. Il a toujours envie de jouer aussi dur que possible alors qu’il dispute sa 18e saison. J’ai toujours été fan de lui et c’est un honneur de l’entraîner. »

. Sur ce panier, Russell Westbrook ⚡️ devient le meneur de jeu qui compte le plus de points en carrière. … et c’est pas fini.pic.twitter.com/MLT2tgcvwk — Basket USA (@basketusa) January 3, 2026

Stephen Curry pas loin derrière…

Cependant, le nouveau record de Russell Westbrook pourrait tomber dans un futur proche puisque Stephen Curry n’est pas si loin du joueur des Kings. La star des Warriors compte actuellement 26 103 points en carrière et pourrait donc aller chercher son homologue de Sacramento dès cette saison.

Au classement « all-time », Russell Westbrook occupe la 15e place des meilleurs marqueurs de l’histoire derrière les 26 946 unités de Hakeem Olajuwon, que le MVP 2017 pourrait donc dépasser dès cette saison.

Au crépuscule de sa carrière, le joueur de 37 ans continue de grimper dans les livres statistiques puisque la semaine dernière, il était devenu le septième meilleur passeur de l’histoire en dépassant Magic Johnson et le quatorzième joueur à atteindre le palier des 2 000 interceptions en carrière.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 33 28:53 42.7 36.0 65.5 1.6 5.1 6.7 7.0 2.5 1.4 3.3 0.1 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.