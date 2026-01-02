Kevin Durant soulagé pour Nikola Jokic

« C’est l’un de ces trucs improbables… », commente Kevin Durant, interrogé sur la blessure subie par Nikola Jokic qui va le tenir à l’écart des parquets pour au moins quatre semaines.

« Une chose que je ne veux pas voir avec Nikola, c’est qu’ils commencent à l’appeler ‘fragile’ comme ils l’ont fait avec moi après ça. J’espère qu’ils ne commenceront pas avec lui, parce que c’est l’une de ces blessures imprévisibles qu’on ne peut vraiment pas contrôler », poursuit le leader des Rockets, après la victoire face à son ancienne équipe des Nets.

Celui-ci est plutôt bon connaisseur en matière de blessure au genou. « KD » a d’ailleurs subi une blessure parfaitement similaire à celle du Serbe. En janvier 2022, alors qu’il portait le maillot de la franchise new-yorkaise, il avait été touché au genou gauche après une mauvaise chute de son coéquipier Bruce Brown.

« Tu peux faire tout le travail possible, mais si quelqu’un tombe sur ton genou, c’est juste compliqué », note l’ailier qui avait manqué 21 matchs en raison de cette entorse du ligament collatéral médial du genou. Puis un an plus tard, à Miami, Kevin Durant avait été blessé à l’autre genou, sur lequel était retombé Jimmy Butler. L’ailier n’avait plus rejoué pour les Nets par la suite, car il avait été échangé aux Suns un mois plus tard.

Lundi soir, Nikola Jokic a été victime d’une hyperextension des ligaments du genou gauche, quand son coéquipier Spencer Jones a marché sur son pied gauche en défendant face ç Jaime Jaquez Jr. sur le même parquet du Heat.

« C’est donc bon de voir que ce n’est que quatre semaines et que ce n’est rien de trop grave. Ce n’était pas une entorse MCL (ligament collatéral médial) ou de niveau 2, on dirait que ce n’était qu’un petit accroc et qu’il sera bientôt de retour. Il est super pour le jeu et on veut voir les meilleurs joueurs sur le terrain tout le temps », affiche Kevin Durant en soutien de son homologue de Denver.