Alex Sarr voulait oublier le contre de Myles Turner

On approche de la dernière minute de la rencontre entre les Bucks et les Wizards. Les joueurs de Brian Keefe ont l’occasion de repasser devant alors que CJ McCollum joue le pick-and-roll avec Alex Sarr.

Le Français est servi dans son mouvement vers le cercle mais se fait violemment contrer par Myles Turner. Dans la foulée, le Français contre Giannis Antetokounmpo puis prend le rebond mais Tre Johnson n’arrive pas à marquer sur la possession suivante et Khris Middleton envoie le « Greek Freak » sur la ligne des lancers-francs.

Ce dernier réussit les deux et donne une possession d’avance à son équipe (113-110) à 33 secondes de la fin. Ça sent donc bon pour les Bucks, sauf que CJ McCollum inscrit un layup très rapide, qui permet à Washington de s’offrir une ultime chance de l’emporter… à condition de bien défendre.

Kevin Porter Jr. tente d’être le héros des siens en s’enfonçant dans la raquette des Wizards, mais son layup est trop compliqué, sauf que Giannis Antetokounmpo surgit pour prendre le rebond offensif. Il a ainsi l’occasion d’offrir cinq points d’avance à son équipe sous le cercle, mais Alex Sarr surgit encore pour le contrer ! CJ McCollum peut alors partir en contre-attaque et inscrire le tir de la gagne pour Washington, qui s’impose 114-113.

Le meilleur contreur (éligible) de la saison

Pour Brian Keefe, cette fin de match est ainsi le symbole des progrès défensifs de son équipe, qui pointe toujours à la dernière place de la catégorie depuis le début de la saison (121.7 points encaissés sur 100 possessions) mais qui se classe à une bien plus intéressante 18e place (115.9) sur les neuf derniers matchs (quatre victoires).

« C’est toujours bien de gagner mais je suis surtout content de la façon dont on joue actuellement. Notre résilience est meilleure, notre défense progresse et il y a eu des actions décisives de ce côté du terrain en fin de match, notamment le contre d’Alex » note le coach. « On a encore beaucoup de chemin à faire, c’est évident, mais on va dans la bonne direction et on gagne avec le style de basket qu’on veut mettre en place donc c’est satisfaisant. »

Auteur de 20 points, 11 rebonds et 4 contres, Alex Sarr a encore confirmé son rôle d’ancre défensive pour les Wizards, avec donc ce « block » décisif face à Giannis Antetokounmpo. Sous forme de revanche.

« Il y a eu cette action où j’aurais pu tuer le match et je voulais juste leur rendre la monnaie de leur pièce » explique le sophomore français. « Et je suis content que CJ ait marqué de l’autre côté. »

De quoi confirmer son statut de meilleur contreur actuel de la saison, avec 2.3 « blocks » par match, tout juste devant Jay Huff. Car Victor Wembanyama, malgré ses 2.9 contres de moyenne par rencontre, n’est (pour le moment) pas éligible à la distinction puisqu’il a manqué plus de 30% des rencontres de son équipe.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 23 28:23 50.3 34.7 66.7 2.5 5.7 8.2 2.9 2.0 0.8 1.7 2.3 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.