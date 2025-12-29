Alex Sarr, l’ancre défensive des Wizards

Jaren Jackson Jr. pensait avoir fait la différence avec son « spin move ». Sauf qu’Alex Sarr est resté à son contact, s’est élevé et a rejeté avec autorité la finition de l’intérieur des Grizzlies. Avant de se montrer très expressif.

Ce contre, après quelques minutes face aux Grizzlies, était déjà le deuxième de son match. En 26 minutes, le Français ira contrer six tirs, un nouveau record en carrière, en complément de ses 20 points (9/20) et 9 rebonds.

« Je trouve que certains matchs, il y a moins de layups. D’autres matchs, il y en a plus, donc plus d’occasions de bloquer des tirs », livre le joueur de 20 ans pour expliquer sa « block party » du jour. Un petit festival de contres qui ne date pas de ce match : 3 contres face aux Raptors, 4 encore plus tôt dans la semaine face aux Hornets…

Mieux que l’année dernière

Avec 2.2 blocks par rencontre, il occupe la 2e place du classement des meilleurs contreurs de la ligue derrière Jay Huff, Victor Wembanyama n’étant toujours pas officiellement comptabilisé par rapport à son nombre de matchs joués. L’an dernier, il tournait déjà à 1.5 contre de moyenne, mais il semble avoir passé un cap cette saison.

« Je ne sais pas si j’avais vraiment peur de me faire dunker dessus (l’an dernier). J’ai progressé au contre. Le timing, savoir quand y aller, quand ne pas y aller, essayer de jouer le contre ou bien aller au rebond, le fait que je sois plus physique, l’impression que je peux peut-être sauter plus haut, ça m’aide aussi », répond-il.

L’autre explication mise en avant est le temps passé à analyser la vidéo et voir les erreurs commises. « Avec les coaches et les coéquipiers qui me responsabilisent, et en sachant ce que je peux améliorer, je sens que ça m’aide vraiment à progresser défensivement. »

« C’est la raison pour laquelle il est là, pourquoi on l’a choisi, pour ancrer notre défense. Il a été très actif pour nous ce soir, il a donné le ton défensivement », commente de son côté son coach Brian Keefe qui, avec le Français, constate les avancées défensives de sa formation lors des dernières semaines.

De quoi le mêler à la course au All-Star Game ?

Les Wizards ont remporté quatre de leurs sept dernières sorties en affichant plus de sérieux en la matière : 115.6 points sur 100 possessions, 17e de la ligue sur cette période (122 points, 30e sur la saison). « On met vraiment l’accent sur notre défense, en sachant que c’est ça qui va nous aider, que ce soit une soirée où on shoote bien comme le dernier match ou une soirée où on shoote moins bien comme ce soir », lâche Alex Sarr.

Du fait de ses performances des deux côtés du terrain, on demande à Brian Keefe s’il le voit se mêler à la course pour le All-Star Game. Le coach se réfère alors au rendement statistique de pivots de l’Est, assurant que le Français compte déjà parmi les meilleurs malgré la concurrence (Karl-Anthony Towns, Joel Embiid, Jalen Duren…)

« Je sais qu’il veut continuer à se dépasser. On voit des progrès des deux côtés du terrain. Alors oui, il est sur la bonne voie pour ça », termine le technicien, prudent mais visiblement satisfait.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 20 28:39 51.4 37.1 64.6 2.5 5.8 8.3 3.0 2.0 0.8 1.8 2.1 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.