Alexandre Sarr sort la boîte à gifles, Memphis tend l’autre joue !

L’équilibre demeure plus que fragile chez les Grizzlies, capables de montrer de belles choses face aux Bucks, aux Wolves ou encore contre les Clippers, et aussi de perdre deux fois face à Washington dans le même laps de temps. Dans le deuxième affrontement entre les deux équipes en moins de dix jours, à Washington cette fois, les Wizards ont encore réussi à tirer leur épingle du jeu pour s’imposer, 116-112, en rendant à nouveau une belle copie collective (8 joueurs à 10 points et plus), là où Memphis a manqué de relais derrière la paire Morant-Jackson Jr (21 et 31 points).

L’affrontement entre JJJ et Alex Sarr a en tout cas tenu toutes ses promesses, avec des duels en haut altitude dès le début du match. Fort de ses 7 contres en premier quart-temps (un record cette saison), Memphis en a profité pour prendre les devants (25-27), poussant Washington a répondre dans le deuxième quart-temps, en s’appuyant tour à tour sur Tre Johnson, Marvin Bagley III, Bilal Coulibaly, CJ McCollum et enfin Alex Sarr, auteur du dernier panier qui a replacé les locaux en tête avant la pause (60-59).

Un 19-0 qui ne suffit pas

Dans un faux rythme, et malmené par le duo tricolore Coulibaly-Sarr, auteurs d’un 2+1 chacun pour porter la marque à 78-69, Memphis a réagi à l’orgueil. La réponse a été cinglante puisque les hommes de Tuomas Iisalo ont enchaîné un 19-0 ! Jaylen Wells s’est offert deux séquences décisives récompensées de six points, sur un 2+1 et un 3-points depuis le corner, GG Jackson est aussi allé chercher un panier avec la faute en prime avant de laisser Jaren Jackson Jr par deux fois et Cam Spencer boucler cette série folle d’un lay-up afin de porter la marque à 88-78.

Sonnés, les Wizards ont tout de même trouvé la solution pour revenir, entre les deux flèches à 3-points de Bub Carrington, celle de Justin Champagnie et le panier de Marvin Bagley III pour faire repasser Washington à +6 (97-91).

Cette fois, les coéquipiers de Bilal Coulibaly ont su garder le cap jusqu’au bout, entre le nouveau 3-points de Justin Champagnie et la fin de match gérée de main de maître par CJ McCollum et Khris Middleton. Les deux vétérans ont scoré 12 des 14 derniers points de leur équipe pour la mener jusqu’à bon port, là où Memphis manqué de lucidité et de sang-froid sur la fin, au lancer-franc notamment (116-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Alex Sarr au niveau face à Jaren Jackson Jr. Le Français et l’intérieur des Grizzlies ont livré une rude bataille sous les panneaux, et Alex Sarr n’a pas reculé, bien au contraire ! Si Jaren Jackson Jr est resté une menace constante tout au long du match, le pivot des Wizards a lui aussi sorti une belle prestation avec ses 20 points, 9 rebonds, 2 interceptions et 6 contres, son nouveau record en carrière.

– CJ McCollum et Khris Middleton font le boulot. C’est pour ça qu’ils sont là : finir les matchs serrés en marquant des paniers décisifs. S’ils ont régulièrement été la cible des critiques, CJ McCollum et Khris Middleton ont fait le job cette nuit en portant les Wizards dans le “money-time” pour venir à bout de ces Grizzlies, avec respectivement 16 et 10 points. Khris Middleton avait pourtant démarré le match plus que discrètement, et finalement, c’est son 6/6 et ses deux derniers lancers qui ont permis à Washington de sécuriser la victoire.

– Ja Morant aura tout tenté. Dans la lignée de son match de retour face à Milwaukee vendredi, le meneur des Grizzlies s’est montré concerné, impliqué et déterminé. Sa première action du match à la réception d’une passe lobée de Santi Aldama, a donné le ton. Tout n’a pas été parfait (à l’image de sa faute technique avant la pause), mais c’est la bonne version de Ja Morant qui était sur le terrain cette nuit, et qui s’est démenée jusqu’au bout, comme sur son ultime 3-points du désespoir pour maintenir un semblant de suspense à 6 secondes de la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.