16 000 points et le tir de la gagne pour CJ McCollum

CJ McCollum et les Wizards aiment décidément affronter les Bucks cette saison. Un mois après une victoire sur le fil face à l’équipe de Milwaukee, les joueurs de la capitale ont remis ça cette nuit, grâce à un tir de la gagne signé par l’arrière, à la dernière seconde.

Les joueurs de Doc Rivers possédaient un point d’avance à quelques secondes de la fin, quand Kevin Porter Jr. a tenté de sceller la victoire. Il a manqué son tir sous le cercle, mais Giannis Antetokounmpo a réussi à capter le rebond… avant d’être contré par Alex Sarr.

Et c’est ainsi que CJ McCollum a pu partir en transition. « J’avais manqué des tirs faciles dans le quatrième quart-temps. J’ai eu un ‘switch’ avec Myles Turner et j’ai manqué le ‘step-back’, j’ai manqué un ‘floater’ ligne de fond », liste le héros de la soirée, auteur dans l’ensemble d’une sortie sans artifice à 18 points (7/15 aux tirs).

Sur cette action décisive, il s’est à nouveau retrouvé face au pivot adverse. « J’ai pris la ligne de fond parce qu’il y avait de l’espace. J’ai fait la séparation avec ma main droite. » Et, avec ce qui ressemble à un marcher, il a pu convertir son tir ligne de fond. « Je suis content que CJ ait pu faire ça à la fin du match », apprécie le Français, qui a encore contré quatre tirs en tout.

129 joueurs ont atteint ce cap

« Super exécution. On cherchait un tir à deux ou à 3-points rapide. On n’avait pas fait de faute, car il y avait une différence sur le chrono (entre la possession des Bucks et le temps réglementaire). Les gars ont bien exécuté ça. Et puis Alex a fait un énorme contre. Ensuite, on a pensé qu’on avait une transition en jeu ouvert. J’ai confiance en nos gars. Évidemment, CJ a fait une grosse action », détaille Brian Keefe.

Une bonne exécution pour une fin heureuse, car sur la toute dernière possession, avec une unique seconde restante, Giannis Antetokounmpo a manqué de peu la cible sur un tir similaire, ligne de fond, à son adversaire.

Full circle moment for Coach Vanterpool and @CJMcCollum pic.twitter.com/sQmoyE1pRa — Washington Wizards (@WashWizards) January 1, 2026

En plus de repartir avec une 8e victoire cette saison, les Wizards ont pu célébrer un cap symbolique franchi par leur vétéran : celui des 16 000 points inscrits en carrière. CJ McCollum, à qui on a remis le ballon du match, a dépassé Derek Harper et Rasheed Wallace pour occuper désormais la 127e place dans l’histoire des meilleurs scoreurs.

« Un grand bravo à CJ. Il a atteint 16 000 points. C’est vraiment difficile à faire. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui y sont parvenus. Je crois que seulement 129 joueurs l’ont fait dans l’histoire de la NBA. Ce n’est pas beaucoup. C’est un sacré honneur, et c’est génial de l’avoir dans notre équipe », salue son coach.

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 WAS 32 30:56 44.2 38.2 79.8 0.6 2.8 3.4 3.6 2.1 0.7 1.6 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.