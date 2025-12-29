Les Mavericks demandent des enveloppes pour remplacer Dereck Lively II et Dante Exum

Les Mavericks sont dans le dur depuis le début de saison et il ne faut pas oublier qu’outre l’absence de Kyrie Irving, ils sont privés de deux joueurs importants pour leur rotation jusqu’à la fin de cet exercice 2025/26 : Dereck Lively II et Dante Exum.

Le premier, opéré du pied droit, est forfait depuis maintenant trois semaines. Le second, lui, n’a même pas commencé sa saison, la faute à deux opérations au genou, une durant l’été et une autre en novembre.

Si bien que les dirigeants viennent de demander deux « Disabled Player Exception », pour le meneur de jeu et le pivot, nous apprend Marc Stein. Ces enveloppes ne représenteront pas des sommes folles puisqu’elles sont calculées à hauteur de 50% du salaire des joueurs concernés.

Dante Exum ne touche que 2.2 millions de dollars, et Dereck Lively II guère plus, avec 5.2 millions cette saison. Cela pourrait donner des chèques de 1.1 et 2.6 millions. Néanmoins, si elles sont accordées aux Mavericks, ces enveloppes peuvent servir dans des transferts. Et on sait que les rumeurs autour d’Anthony Davis existent et circulent depuis quelques jours…