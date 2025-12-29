Jaylen Brown égale Larry Bird avec un nouveau match à 30 points

« Je suis davantage concentré sur le fait de gagner chaque match. On a laissé filer cette rencontre qu’on aurait pu remporter. Cela laisse donc un goût amer dans la bouche. » Jaylen Brown n’avait visiblement pas envie de mettre en avant son record de franchise égalé à Portland, après la défaite des siens.

L’ailier, avec ses 37 points, enchaîne en effet un neuvième match de suite à 30 points ou plus et seul Larry Bird a fait autant dans la longue histoire de Boston. La légende avait réussi cette série entre le 15 février et le 3 mars 1985, avec une dernière sortie face aux Pistons, dans l’ombre des 56 points de Kevin McHale, son coéquipier.

« C’est extrêmement compliqué », confie Joe Mazzulla sur la série. « C’est même encore plus dur pour un joueur comme lui, qui pratique un basket équilibré, collectif. On a pu le remarquer avec quelques passes en fin de match, pour Hugo Gonzalez ou Derrick White. Il fait ça de manière constante, que ce soit à la passe, en défense. »

« C’est un des meilleurs joueurs de la NBA et il le montre au quotidien »

Même admiration chez Derrick White pour son camarade, qui tourne à 32.7 points de moyenne durant cette séquence record. « Chaque soir, il est présent. C’est notre leader, sur et en dehors du parquet. Il est incroyable depuis le début de saison. C’est un des meilleurs joueurs de la NBA et il le montre au quotidien », assure l’arrière.

Néanmoins, le goût amer dans la bouche dont parle Jaylen Brown s’explique par les ballons perdus dans le « money time » face aux Blazers. Le MVP des Finals 2024 va perdre trois ballons, Derrick White deux, et les Celtics vont ainsi être plombés par ce déchet.

« Ils ont fait des prises à deux, c’est tout. Ils ont essayé de me pousser à lâcher le ballon. On savait qu’ils allaient le faire, j’en étais conscient », raconte l’ailier. « C’est ma faute », poursuit Derrick White. « Je dois faire mieux, être sur la même longueur d’onde. Les trois ballons perdus de Brown sont de ma faute. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 28 33:43 50.2 36.9 78.3 1.2 5.0 6.3 4.9 3.0 1.2 3.6 0.5 29.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.