Les Blazers stoppent la série des Celtics

Comme il joue pour un record de franchise, Jaylen Brown est remonté comme un coucou et fait la totale à la défense des Blazers en première mi-temps : 27 points ! Dans son sillage et à l’aide d’un bon deuxième quart-temps, les Celtics s’installent en tête (63-55), profitant notamment de tous les ballons perdus par leurs hôtes (et Deni Avdija), certes en contrôle à l’intérieur avec Donovan Clingan, mais trop peu concentrés pour espérer mieux.

Du mieux, il y en a justement à Portland après la pause. Surtout à 3-points, puisque le trio Shaedon Sharpe – Toumani Camara – Deni Avdija fait mal à Boston avec plusieurs réussites de loin qui effacent totalement le retard. Comme les balles perdues sont enfin limitées et que l’attaque des C’s galère en dehors de Jaylen Brown, avec uniquement les lancers-francs pour sauver la mise, un nouveau match commence (86-85).

Mieux défendu, car régulièrement doublé, Jaylen Brown est néanmoins l’homme par qui tout passe côté Celtics. Les Blazers, eux, s’appuient sur Caleb Love, Toumani Camara, Shaedon Sharpe et Deni Avdija pour lui répondre dans un « money time » tendu et physique.

Mais, comme en début de match, l’impact de Donovan Clingan sous le cercle est trop fort et son « and-one », après un rebond offensif, met finalement son équipe à l’abri pour de bon, à 22 secondes de la fin (114-108).

Malgré un Jaylen Brown record (37 points), mais esseulé, Boston s’incline dans l’Oregon, devant la force de frappe collective de la bande de Tiago Splitter : Shaedon Sharpe (26 points), Deni Avdija (24 points, 10 passes, 7 rebonds), Toumani Camara (20 points), Donovan Clingan (18 points, 18 rebonds) et même Caleb Love (18 points), qui se sont tous relayés pour propulser Portland en seconde période.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylen Brown égale Larry Bird. Bien parti pour être nommé « Player Of the Month » à l’Est, Jaylen Brown a enchaîné un 9e match consécutif avec au moins 30 points marqués et cela faisait 40 ans qu’un joueur des Celtics n’avait pas connu une telle série. À l’époque, entre février et mars 1985, c’est Larry Bird qui avait aussi signé 9 sorties d’affilées à minimum 30 points, mais il s’était arrêté là. « JB » aura donc l’occasion de faire mieux que « Larry Legend » mardi soir, dans l’Utah, pour la dernière rencontre de Boston en 2025. En espérant, cette fois-ci, un dénouement heureux pour les C’s.

– Portland mieux armé collectivement. Si Jaylen Brown a signé un nouveau carton, il a aussi parfois manqué de soutien en attaque et, contrairement à ces Celtics qui restaient pourtant sur une belle dynamique, les Blazers ont su se tourner vers différents profils pour arracher ce succès bénéfique pour leur moral. Avec cinq joueurs à 18 points ou plus, qui ont chacun aidé à faire la différence à 3-points ou sous les panneaux, la franchise de l’Oregon a pu se rattraper de sa première mi-temps ratée, en livrant un deuxième acte beaucoup plus sérieux, en défense sur Brown comme en attaque pour prendre soin du ballon.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.