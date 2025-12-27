Matchs à 30 points : Jaylen Brown tout proche de Larry Bird

Leader clair des Celtics en l’absence de Jayson Tatum, Jaylen Brown se régale. Cette nuit, il a encore atteint la barre des 30 points, pour la huitième fois de suite. Seul Larry Bird (9) a fait mieux à Boston…

Clairement, l’arrière/ailier avait cette série en tête, et on l’a vu largement sourire à ses coéquipiers lorsqu’il a finalement atteint les 30 points dans le quatrième quart-temps, alors que le match était pourtant déjà plié.

« À en juger par les tirs qu’il a mis à la fin, il le cherchait, et il faut lui rendre hommage », a ainsi expliqué Sam Hauser, son coéquipier. « Il est vraiment exceptionnel, et il est capable de marquer contre n’importe qui dans cette ligue, à volonté. C’est formidable de l’avoir comme coéquipier, c’est une certitude. »

Surtout, ce scoring n’est pas vain puisque les Celtics ont remporté six des huit matchs en question.

Un bon équilibre

Avec un Jaylen Brown qui flirte plus que jamais avec la barre des 30 points de moyenne (29.4), les Celtics sont ainsi à la 3e place de la conférence Est (19 victoires – 11 défaites), derrière les Pistons et les Knicks.

Joe Mazzulla assure de son côté qu’il ne parle jamais de ce genre de séries avec son joueur. « Pour moi, c’est une question d’équilibre » assure le coach. « Il choisit très bien les endroits où il veut tirer. On joue évidemment aussi un peu plus vite, donc il obtient quelques paniers faciles en transition. Mais il a trouvé un équilibre entre le fait d’attaquer et le fait de laisser ses coéquipiers faire leur truc. Donc ça l’aide à garder de l’énergie. »

Et à attaquer les bons défenseurs, au bon moment, pour garder une bonne efficacité, même s’il est ciblé.

« Il passe beaucoup de temps à lire le jeu et comment l’exécuter » continue ainsi Joe Mazzulla. « Et puis, il est bien sûr très talentueux. Mais son envie de continuellement travailler, face à différentes défenses, l’a beaucoup aidé. Ça lui permet de très bien choisir les zones du terrain où il veut aller. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 27 33:44 49.7 36.4 78.0 1.2 5.1 6.4 4.9 3.0 1.1 3.6 0.5 29.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.