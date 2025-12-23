Désormais leader, Jaylen Brown vit sa « saison préférée »

Rien n’est facile pour les Celtics cette saison mais ils continuent de surprendre, avec leur troisième place dans la conférence Est et leur bilan de 18-11. La preuve avec leur dernier succès contre Indiana, où Jaylen Brown et ses coéquipiers étaient menés de 20 points avant de revenir et de s’imposer.

Le MVP des Finals 2024 réalise ainsi sa meilleure saison avec 29.4 points, 6.4 rebonds et 4.9 passes de moyenne. Et sans Jayson Tatum, toujours à l’infirmerie, c’est lui le patron et il en profite pleinement. Jusqu’à prendre beaucoup plus de plaisir qu’auparavant.

« Cela signifie tout », répond-il quand on lui demande ce que représente cet exercice si particulier. « Je pense que c’est ma saison préférée jusqu’à maintenant, puisque j’ai l’opportunité de mener ce groupe. Il y a dans ce groupe des joueurs qui ont gagné des titres, qui ont de l’expérience mais on a aussi cinq ou six joueurs qui n’ont pas vraiment évolué en NBA. Et maintenant, on fait partie des meilleures équipes de la ligue. C’est à mettre au crédit de notre staff, de notre leadership pour mettre à l’aise les gars. On joue bien au basket en ce moment et ça veut tout dire. »

Parmi les joueurs qui n’ont pas encore fait leur place en NBA, Jaylen Brown pense à Neemias Queta, Jordan Walsh, Josh Minott ou encore Hugo Gonzalez et Baylor Scheierman. Les champions NBA 2024 n’ont clairement plus le talent d’antan donc ils essaient d’être « l’équipe la plus intelligente » sur le parquet.

« On le dit depuis le début », indique le cinquième meilleur marqueur de la ligue. « Parfois, ça ne semble pas toujours évident, mais on aborde chaque match de manière stratégique et tactique. Depuis le début de saison, notre intelligence de jeu a augmenté, notre calme, notre compréhension des choses aussi. On doit continuer de grandir, de progresser. Mes coéquipiers sont devenus de bien meilleurs joueurs de basket en trois mois. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 26 33:46 50.0 36.5 77.7 1.2 5.0 6.3 5.0 3.1 1.1 3.7 0.5 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.