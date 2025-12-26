Aux Warriors, on a vite oublié l’embrouille Green – Kerr

Rien de tel qu’un troisième succès d’affilée, avec 11 joueurs qui marquent et 33 passes décisives pour oublier l’accrochage entre Steve Kerr et Draymond Green. Les deux protagonistes avaient déjà aplani les choses en conférence de presse, et cette victoire face aux Mavericks a définitivement rangé cet incident dans le tiroir des aléas d’une longue vie commune.

« Ils sont dans un bien meilleur état d’esprit, » assure Stephen Curry. « J’en parlais déjà lundi : ce sont de vrais professionnels et ils ont très bien géré la situation. C’est exactement ce qu’ils ont fait, et c’est aussi comme ça que nous avons réagi en tant qu’équipe. Ce genre de choses arrive. Ils ont des années et des années de relation derrière eux, avec leurs hauts et leurs bas. Quand on est professionnel, on revient le lendemain avec un regard neuf. Ils ont bien géré la journée d’hier et l’entraînement, et nous avons répondu collectivement sur le terrain. »

« On passe à autre chose »

Pour Jimmy Butler, l’épisode Kerr–Green n’était finalement qu’un passage obligé dans une relation qui dure depuis si longtemps.

« Ça fait partie du jeu, » résume-t-il ainsi, tout proche du triple-double face à Dallas. « Quand tu es ensemble depuis aussi longtemps, il y a forcément des désaccords. Tout ne peut pas être calme en permanence, et ce n’est pas grave. Ce sont deux compétiteurs féroces qui ont gagné ensemble et qui veulent continuer à gagner. On sait ce que c’est. Moi, j’ai juste levé les yeux en me disant : ‘OK, c’est normal que ça arrive.’ Et on passe à autre chose. »

Sur le terrain, Draymond Green a fait du Draymond Green avec 7 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 balles perdues en 28 minutes. Le retour d’Al Horford, réussi, et cette série de trois victoires de rang devraient permettre à Steve Kerr d’attaquer ce « road trip » à l’Est de manière plus sereine.