Les Spurs ont totalement dominé leur « série de playoffs » face au Thunder

Ce n’est pas encore une rivalité, mais les Spurs ont envoyé un vrai message en dominant le Thunder pour la troisième fois en deux semaines. Surtout, cette fois, c’était sur le terrain d’Oklahoma City…

« C’était un vrai match à l’extérieur » explique ainsi Mitch Johnson. « On les a joués sur terrain neutre (à Las Vegas) puis on les a joués à la maison. On devait s’attendre aux variables liées au fait de jouer à l’extérieur, dans un environnement hostile. Il faut minimiser les runs adverses et maximiser les nôtres. »

Et San Antonio y est encore remarquablement parvenu face à cette équipe d’Oklahoma City qui a pourtant écrasé la plupart de ses adversaires depuis le début de saison. Mais le Thunder, qui en est donc à 0-3 contre les Spurs et à 26-2 contre les autres équipes NBA, n’arrive pas à prendre la mesure des Spurs de Victor Wembanyama.

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers se heurtent ainsi au solide et physique premier rideau défensif texan, qui les empêche de créer des décalages et de générer de bonnes positions de tir, notamment à 3-points.

« On ne perd pas trois fois de suite contre une équipe en si peu de temps si elle n’est pas meilleure que nous »

« Quand on veut tellement gagner, on se perd » explique ainsi Jalen Williams, qui estime que son équipe s’est précipitée. « Et dans ce cas, chaque action ressemble à une prière, alors qu’on devrait s’en tenir à nos principes offensifs. Parce que chaque fois qu’on a mis en place nos forces, on a obtenu de bons tirs. »

Mais face à ce groupe de San Antonio, les champions en titre ont bien du mal à imposer leurs forces habituelles.

« On doit progresser en tant qu’équipe » explique Shai Gilgeous-Alexander. « On ne perd pas trois fois de suite contre une équipe en si peu de temps si elle n’est pas meilleure que nous. Donc il faut qu’on progresse… »

Et alors que le Thunder semblait parti pour rouler sur la saison régulière et qu’on se demandait s’il allait battre le record de victoires sur une saison des Warriors (73-9), le Thunder (26-5) doit revenir au tableau noir.

« C’est comme une série de playoffs » conclut Victor Wembanyama sur ces trois matchs en deux semaines contre OKC. « On a beaucoup appris tactiquement mais je ne veux pas trop en dire. Garder certaines choses pour nous. »