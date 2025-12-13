Le Thunder prêt à aller chercher le 73-9 des Warriors

Qui arrêtera ce Thunder ? C’est la question que toute la NBA se pose depuis la reprise tant le champion en titre a impressionné. Son bilan en dit long sur sa domination avec seulement une défaite en 25 matchs avant la demi-finale de NBA Cup face à San Antonio ce soir, à Las Vegas.

À l’approche de la fin du premier tiers de la saison régulière, OKC peut plus que jamais espérer marquer l’histoire.

Pourquoi pas en allant chercher le record des Warriors établi en 2015/16, à 73 victoires contre 9 défaites ? Pour Shai Gilgeous-Alexander, c’est l’objectif.

« Absolument. Gagner est important. Peu importe la forme que ça prend. Donc, absolument », a-t-il déclaré au sujet du record de Golden State, qui avait pour sa part attendu son 25e match avant de perdre pour la première fois en 2015/16, il y a dix ans, jour pour jour.

Une soif de victoire toujours intacte

Fidèle à l’idée du « gagner n’est jamais ennuyeux » de son coéquipier Jalen Williams, SGA voit chaque match comme une opportunité de progresser est n’est pas prêt de se lasser de gagner.

« On essaie d’être la meilleure version de nous-mêmes chaque soir lorsqu’on entre sur le terrain, et on aime jouer de cette manière », a-t-il ajouté. « Si on n’a pas progressé sur un match, alors on a gâché une occasion. C’est un peu comme ça qu’on voit les choses ».

Avec ce rythme de fou, le Thunder en est déjà à 16 victoires consécutives. Un accomplissement énorme, même si on est encore très loin de la série record de 33 victoires de suite des Lakers en 1971/72. Une carotte de plus pour motiver les troupes de Shai Gilgeous-Alexander.

« Ça fait beaucoup de matchs à gagner… », a reconnu SGA. « Oui, on en est très loin. Je ne le savais même pas, donc ça ne m’avait même pas effleuré l’esprit. Mais j’espère qu’on y arrivera. C’est l’objectif ».

Avant cela, il y a donc ce final four de NBA Cup à Las Vegas avec un premier duel de choc face aux Spurs avant d’éventuellement affronter Orlando ou New York en finale. La saison dernière, OKC avait perdu en finale face à Milwaukee, et ce triste dénouement reste forcément dans un coin de la tête de chaque joueur. « Ce serait donc phénoménal de gagner, c’est certain », a résumé SGA devant ce nouveau défi à relever, le premier de la saison.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 24 33:05 56.2 45.4 88.2 0.5 4.2 4.6 6.5 1.9 1.5 1.8 0.7 32.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.