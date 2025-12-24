Victor Wembanyama : « Quand le PSG joue à Marseille, ça, c’est une vraie rivalité ! »

La série était si anecdotique pour lui qu’aucun journaliste ne l’a évoqué en conférence de presse. Cette nuit, face au Thunder, Victor Wembanyama n’a pas réussi le moindre contre, et c’était une première depuis janvier 2024. Il n’en demeure pas moins qu’il est entré dans un club très fermé avec 100 matches terminés avec au moins un contre, et seuls Pat Ewing et Dikembe Mutombo en avaient fait autant.

Mais ce que retient « Wemby », c’est que les Spurs ont dominé à deux reprises les champions NBA en dix jours ! « Cela me montre aussi à quel point on est meilleurs qu’en début de saison. On peut encore beaucoup progresser. Il nous manque encore quelques victoires pour les rattraper, mais oui, ça veut dire quelque chose » répond le pivot français à propos de ce bon bilan face aux leaders de la NBA.

À San Antonio, on ne saute pas les étapes

La rencontre a été intense, avec un très haut niveau de basket, et après avoir refusé de parler de « rivalité » avec le Thunder à Las Vegas, revient-il sur son jugement ?

« Dire que c’est une rivalité, ce serait bizarre, parce que ce n’est pas quelque chose qu’on décrète : ça se construit naturellement. Je n’ai pas dit que c’était impossible à l’avenir. J’espère que ça arrivera bientôt, et on s’en rapproche. Au final, l’objectif reste le même : aller en playoffs directement, après 82 matches. On ne saute pas les étapes. Mais maintenant, on peut viser de plus en plus haut, parce qu’on coche des cases. »

Mais à quel moment aura-t-il la sensation qu’une rivalité s’est installée entre les Spurs et le Thunder ?

« Je pense que les signes, c’est une salle pleine, une énergie différente, une intensité physique du début à la fin. C’est dur à décrire, mais c’est comme quand le PSG joue Marseille, ça, c’est une vraie rivalité ! Mais comme je l’ai dit, c’est quelque chose qui se construit sur des années. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut inventer comme ça. Ça n’enlève rien au fait que c’est un bon duel, mais ça exige davantage. »

Peut-être que ce qu’il décrit sera davantage palpable jeudi soir, puisque le Thunder accueille les Spurs pour les « Christmas Games » et qu’il y aura forcément de la revanche dans l’air…