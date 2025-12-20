La folle série de Victor Wembanyama continue

Face aux Hawks, Victor Wembanyama a rejoint un cercle très fermé en enregistrant son 100e match consécutif de saison régulière avec au moins un contre. Auteur de 26 points, 12 rebonds et 2 contres, « Wemby » a bâché Dyson Daniels sur la planche pour poursuivre cette série entamée le 10 janvier 2024 face aux Pistons.

Pour prendre la mesure de l’exploit, seuls deux joueurs ont atteint ce seuil des 100 matches de suite avec un contre. Il y a d’abord Patrick Ewing qui avait enchaîné 145 matchs consécutifs, suivi du regretté Dikembe Mutombo qui s’était arrêté à 116 matchs d’affilée.

En conférence de presse, cette folle série n’a pas été abordée mais Victor Wembanyama sait que cette régularité est essentielle en NBA. « La régularité » répond-il lorsqu’on lui demande comment il peut devenir un talent générationnel. « Et aussi continuer à mieux me placer sur le terrain pour développer non seulement mon scoring, mais aussi ma création. Et ensuite, réussir à faire tout ça en playoffs. »

Les Spurs prennent conscience de leur niveau

L’occasion aussi pour lui d’évoquer les Spurs, 3e à l’Ouest, qui affiche un magnifique bilan de 20 victoires pour 7 défaites. Personne n’aurait imaginé San Antonio à un tel niveau, surtout avec un Wemby qui a loupé 12 rencontres.

« On a de la richesse, on a beaucoup de talent, mais ce n’est pas juste une addition d’individualités » assure le Français. « Tout le monde adhère au projet. Personne ne joue pour sa propre gloire. C’est un système très altruiste. On est clairement au-dessus des attentes, en termes de classement en tout cas. Mais on sait que la conférence Ouest est dangereuse. Ce sera un combat jusqu’aux derniers jours de la saison régulière. Je ne sais pas si on a dépassé le plafond des attentes, mais tout est plus concret maintenant. C’est plus réel, plus palpable, surtout après avoir affronté les meilleures équipes. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 14 32:26 50.6 35.5 84.7 2.0 10.3 12.3 3.9 3.4 1.0 3.6 3.5 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.