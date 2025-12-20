Même 6e homme, Victor Wembanyama écoeure les Hawks

Privés de Trae Young, en phase de reprise, les Hawks espéraient malgré tout lancer positivement leur série de matchs à domicile. Mais face à des Spurs en pleine confiance, la soirée a rapidement tourné au cauchemar. La faute à un Victor Wembanyama dominateur en sortie de banc.

Dès l’entame, San Antonio impose son rythme. De retour dans son État natal, Devin Vassell prend feu et inscrit 9 des 11 premiers points des siens, pendant que Stephon Castle sanctionne lui aussi derrière l’arc. Atlanta tente de répondre, notamment grâce à Zaccharie Risacher, qui trouve la mire à 3-points, mais la défense d’Atlanta est vite débordée. L’entrée de Wemby change encore la physionomie du match : dissuasion près du cercle, impact immédiat, et un 9-0 pour conclure le premier quart-temps. Score après douze minutes : 32-19 pour les Spurs.

Le deuxième quart confirme la tendance. Atlanta peine à mettre des tirs, multiplie les possessions stériles et laisse San Antonio dérouler. Wembanyama enchaîne les paniers près du cercle, Dylan Harper profite des brèches pour attaquer le cercle, et Harrison Barnes retrouve enfin la réussite extérieure. Malgré quelques éclairs de Jalen Johnson et l’énergie d’Onyeka Okongwu, l’écart ne cesse de gonfler. À la pause, les Spurs ont déjà fait le trou : 68-44.

Un temps mort rapide de Mitch Johnson au retour des vestiaires évite tout relâchement. San Antonio remet un coup d’accélérateur, attaque davantage le cercle et retrouve son adresse longue distance. Vassell s’offre un dunk puis un nouveau tir primé, Wembanyama illumine la rencontre avec contres, dunks et tirs extérieurs, et l’écart grimpe jusqu’à +30. Avant le dernier quart-temps, le sort du match est scellé : 102-72.

Le quatrième quart n’est plus qu’un long garbage time. Les titulaires texans rejoignent rapidement le banc, tandis que Quin Snyder finit lui aussi par rendre les armes, ne laissant que Risacher parmi les titulaires. Les remplaçants d’Atlanta grignotent quelques points, sans jamais inquiéter une équipe de San Antonio parfaitement en contrôle. Score final sans appel : 126-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une démonstration collective. Puisque la finale de la NBA Cup ne compte pas dans le bilan de la saison régulière, les Spurs restent sur cinq victoires d’affilée, et le collectif gagne en confiance et en efficacité, match après match. L’utilisation, certes temporaire de Victor Wembanyama en 6e homme, est un vrai casse-tête pour les adversaires.

Wemby monte en puissance. C’est son meilleur match depuis son retour de blessure avec 26 points, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres en 21 minutes. Dès son entrée en jeu, face à la “second unit” adverse, San Antonio change de visage. On retiendra que Mitch Johnson l’a laissé quasiment 10 minutes d’affilée sur le terrain en 2e mi-temps, et c’est à ce moment-là que les Spurs ont pris 30 points d’avance.

La série continue. Wemby a signé un 100e match de suite avec un contre au compteur, dans une série débutée lors de sa saison rookie, en janvier 2024. Seuls deux pivots ont fait aussi bien dans l’histoire : Pat Ewing et Dikemeb Mutombo.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.