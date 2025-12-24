Doug Christie apprécie le leadership de DeMar DeRozan et Russell Westbrook

Ce mardi, les Kings recevaient les Pistons pour tenter d’enchaîner, après leur victoire obtenue face aux Rockets en prolongation, et ainsi retrouver quelques couleurs dans une saison compliquée.

Rapidement, Detroit distance Sacramento puisque la franchise du Michigan compte déjà 24 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Cependant, les Kings tentent de revenir, les Californiens recollant à sept longueurs en dernier quart-temps, mais ils ne parviennent pas à compléter cette remontée au score et s’inclinent 127-136.

« Nous avons été combatifs dans le quatrième quart-temps, mais c’était trop tard », regrette le rookie Nique Clifford. « Nous devons être capables de jouer pendant deux mi-temps. C’est l’histoire de cette saison, donc c’est à nous d’en tirer les leçons. »

Pour revenir dans la partie, les Kings ont, une nouvelle fois, pu compter sur une solide prestation du duo Russell Westbrook – DeMar DeRozan. Le premier a inscrit 27 points tandis que le second a terminé meilleur marqueur de la partie avec ses 37 unités, mais, comme souvent cette saison à Sacramento, cela n’a pas suffi.

« Ils méritent mieux »

Sans Zach LaVine, l’ancien de Chicago multiplie les bonnes prestations puisqu’il avait mis 27 points face aux Rockets et le 18 décembre, il en avait mis 33 face aux Blazers, mais les Kings s’étaient tout de même inclinés.

« C’est l’un des meilleurs marqueurs de la ligue et c’est un athlète de très haut niveau », rappelle Nique Clifford à propos de DeMar DeRozan. « Des gars comme lui ou Russ[ell Westbrook] méritent mieux que ce que l’on montre actuellement. Je veux les aider et ils ne méritent pas d’être dans cette situation. C’est à nous d’être meilleurs collectivement, mais nous apprenons encore à jouer ensemble. »

Si les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, Doug Christie apprécie l’apport de ses deux vétérans dans le développement des jeunes joueurs de Sacramento. La semaine dernière, Maxime Raynaud avait souligné que Russell Westbrook l’avait aidé à se débloquer mentalement pour qu’il puisse pleinement lancer sa carrière en NBA.

« Ce que j’aime chez ces gars, c’est leur côté compétiteur et la manière dont ils sont toujours professionnels », apprécie Doug Christie. « Ils essaient toujours d’aider les jeunes. Quand vous traversez une période compliquée, votre vrai caractère se révèle toujours. Ils font toutes les petites choses pour aider les jeunes à se développer. »