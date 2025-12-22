Kenny Atkinson sous pression

Au moment de débuter cette saison régulière 2025/26 et après les blessures et les transferts des uns et des autres, la conférence Est était considérée comme très ouverte. Avec néanmoins deux favoris pour disputer la finale de conférence, donc potentiellement les Finals : Cleveland et New York.

Si les Knicks assument leur statut, avec leur deuxième place derrière Detroit, tout en ayant remporté la NBA Cup, pour les Cavaliers, c’est bien plus compliqué. Avec un bilan très moyen de 15-14 et une septième place au classement. Pour rappel, lors du dernier exercice, les hommes de Kenny Atkinson avaient perdu seulement 18 rencontres…

Dès lors, ça commence à gronder dans l’Ohio. Un journaliste du Plain Dealer, Chris Fedor, expliquait ainsi qu’il avait « parlé avec deux sources très proches de la situation et bien informées » et que le propriétaire de la franchise, Dan Gilbert, était « extrêmement mécontent de ce qu’il voit ». Notamment à domicile où l’équipe enchaîne les revers sous les sifflets de son public.

Après leur brillante saison régulière 2024/25, les Cavaliers sont désormais très ambitieux et le groupe pèse pas moins de 231 millions de dollars de salaire ! C’est évident que, pour l’instant, Dan Gilbert n’en a pas pour son argent.

L’écart avec le sommet de l’Est n’est pas fait

De son côté, Marc Stein indique que la pression serait « croissante » autour de Kenny Atkinson. Architecte de la réussite de la saison passée, il est désormais responsable du début de saison compliqué de ses troupes. Néanmoins, si le propriétaire ne cache pas son agacement, il avait poussé pour recruter l’ancien assistant des Warriors en 2024 devant James Borrego. Dès lors, il ne serait pas le premier à vouloir appuyer sur le bouton.

Surtout que la saison est encore longue et que le groupe de Cleveland (qui pourrait changer de visage) n’a pas été épargné par les blessures. Darius Garland a manqué le début de saison, ne revenant que le 5 novembre et ayant déjà raté 16 rencontres, quand Evan Mobley est absent depuis dix jours et le sera encore quelques temps. Sans oublier les absences ici ou là de Jarrett Allen ou Sam Merrill, ni celle de Max Strus, qui n’a pas encore joué cette année.

Si l’infirmerie se vide, Kenny Atkinson et les Cavaliers peuvent encore largement redresser la barre vu que le rythme de la conférence Est n’est pas le plus effréné : ils n’ont que 2.5 victoires de retard sur Boston et la troisième place. Tout peut donc encore aller très vite, à condition de retrouver le basket de la saison dernière.