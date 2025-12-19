Donovan Mitchell et Evan Mobley, les deux seuls « intouchables » des Cavs

Battus à sept reprises lors de leurs dix dernières sorties, et passés de la 3e à la 9e place de la conférence Est, avec un bilan tout juste équilibré (15 victoires – 13 défaites), les Cavaliers sont très loin du niveau espéré…

En grande difficulté collectivement, ils pourraient donc se laisser tenter par quelques ajustements en cours de saison. D’ailleurs, les équipes rivales ne s’y trompent pas et ESPN rapporte, en ce sens, que les dirigeants de Cleveland reçoivent « énormément d’appels concernant leurs joueurs ».

Néanmoins, ESPN ajoute que, dans l’éventualité où les Cavaliers se décidaient à casser leur groupe, « Donovan Mitchell et Evan Mobley sont clairement les deux seuls joueurs intouchables de cet effectif ». Autrement dit, leur meilleur scoreur et leur meilleur défenseur.

Un peu plus tôt dans la semaine, Hoopshype laissait d’ailleurs déjà entendre que Darius Garland pourrait intéresser plusieurs équipes, d’ici la « trade deadline » de février.

Avec Jarrett Allen comme autre candidat à un éventuel transfert, les deux prochains mois pourraient donc d’être animés dans l’Ohio, si la franchise ne parvient pas à inverser rapidement la tendance au classement.