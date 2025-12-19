Matchs
Donovan Mitchell et Evan Mobley, les deux seuls « intouchables » des Cavs

Et si les Cavs procédaient à des ajustements majeurs dans leur effectif, alors que les défaites s’accumulent depuis un mois ?

Battus à sept reprises lors de leurs dix dernières sorties, et passés de la 3e à la 9e place de la conférence Est, avec un bilan tout juste équilibré (15 victoires – 13 défaites), les Cavaliers sont très loin du niveau espéré…

En grande difficulté collectivement, ils pourraient donc se laisser tenter par quelques ajustements en cours de saison. D’ailleurs, les équipes rivales ne s’y trompent pas et ESPN rapporte, en ce sens, que les dirigeants de Cleveland reçoivent « énormément d’appels concernant leurs joueurs ».

Néanmoins, ESPN ajoute que, dans l’éventualité où les Cavaliers se décidaient à casser leur groupe, « Donovan Mitchell et Evan Mobley sont clairement les deux seuls joueurs intouchables de cet effectif ». Autrement dit, leur meilleur scoreur et leur meilleur défenseur.

Un peu plus tôt dans la semaine, Hoopshype laissait d’ailleurs déjà entendre que Darius Garland pourrait intéresser plusieurs équipes, d’ici la « trade deadline » de février.

Avec Jarrett Allen comme autre candidat à un éventuel transfert, les deux prochains mois pourraient donc d’être animés dans l’Ohio, si la franchise ne parvient pas à inverser rapidement la tendance au classement.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 26 34:25 49.3 38.3 84.7 0.9 3.7 4.5 5.5 3.3 1.4 0.3 2.4 30.7
Evan Mobley 25 34:10 49.6 35.2 64.0 2.6 6.7 9.3 4.1 2.2 1.0 1.6 2.4 19.1
Darius Garland 12 30:00 36.3 29.5 87.0 0.7 2.4 3.1 6.4 2.8 0.8 0.2 1.8 15.4
De'andre Hunter 24 28:35 42.9 30.5 84.7 0.7 3.6 4.3 2.2 1.6 0.7 0.1 2.8 15.3
Jarrett Allen 17 26:00 57.5 0.0 76.1 2.2 5.1 7.2 1.8 1.6 0.9 0.9 1.5 14.0
Sam Merrill 12 25:55 46.6 44.4 93.8 0.8 1.3 2.1 2.3 0.8 0.5 0.3 2.9 13.9
Jaylon Tyson 23 28:21 53.9 46.6 77.8 2.0 3.6 5.6 2.0 1.0 1.0 0.7 3.4 13.5
Nae'qwan Tomlin 19 16:00 48.5 20.0 70.0 1.6 1.6 3.3 0.6 0.4 0.8 0.7 2.3 6.5
Lonzo Ball 21 23:40 28.8 25.0 68.8 1.0 3.6 4.7 4.6 1.8 1.4 0.3 1.5 5.4
Dean Wade 26 22:32 37.9 29.7 70.4 1.0 3.0 3.9 1.6 0.3 0.8 0.5 2.0 5.4
Tyrese Proctor 20 11:48 33.7 30.2 85.7 0.2 1.2 1.3 1.4 0.4 0.3 0.0 1.3 5.1
Craig Porter Jr. 25 16:26 53.1 42.4 53.3 1.4 1.6 3.1 2.4 0.8 1.0 0.6 1.2 5.0
Thomas Bryant 21 8:34 44.4 23.3 80.0 0.6 2.0 2.5 0.2 0.4 0.2 0.3 1.1 3.8
Larry Nance Jr. 16 15:00 35.4 30.3 33.3 0.8 2.0 2.8 1.3 0.6 0.6 0.3 2.4 3.6
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 11 8:49 20.6 6.3 100.0 0.7 1.2 1.9 0.8 0.2 0.5 0.4 0.5 2.2

Florian Benfaid
