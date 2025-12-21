Le MVP de la nuit | Payton Pritchard s’occupe de tout

Depuis le début de la saison, à Boston, chaque soir, un élément doit élever son niveau de jeu pour compenser l’absence de Jayson Tatum. Vendredi soir, c’est Derrick White qui avait sorti le très grand jeu pour punir le Heat, et ce samedi, en l’absence de Jaylen Brown, c’est Payton Pritchard qui a pris le relais.

Face aux Raptors, des adversaires directs dans la course au podium, le meilleur 6e homme de la saison passée signe son meilleur match de la saison avec 33 points, 7 rebonds et 10 passes ! A chaque fois que les Celtics ont dû se passer de White ou Brown, Pritchard a répondu présent. Face aux Cavaliers, en l’absence de White, il avait planté 42 points ! Contre les Wizards, il avait compilé 20 points et 8 passes alors que Brown était ménagé.

“Je n’ai rien fait de différent” assure pourtant Pritchard. “J’essaie juste d’augmenter le rythme, de partir en transition, de provoquer des choses tôt dans le match. J’ai l’impression que notre équipe est à son meilleur quand on court vraiment, même après des paniers marqués. Donc c’était un peu l’état d’esprit.”

Payton Pritchard n’a jamais peur des grands…

Impliqué sur 6 des 7 premiers paniers des Celtics, c’est pourtant en 3e quart-temps que Pritchard a fait le plus mal aux Raptors avec 19 de ses 33 points et un impressionnant 6 sur 6 près du cercle. Malgré son 1m85, le meneur des Celtics n’a jamais peur de se frotter aux grands.

“Parfois, il faut prendre ce que la défense te donne. J’ai réussi quelques passes décisives faciles, donc ça a un peu desserré la défense” a constaté Pritchard. “J’essayais de limiter les pertes de balle, ce qui, je crois, m’est arrivé peut-être une seule fois. Donc faire circuler le ballon, prendre les tirs quand je peux, et puis le troisième quart-temps arrive, la défense s’étire un peu, le terrain s’ouvre davantage et là il faut mettre ces tirs.”

Même lorsque les Raptors lui collent les 2m06 de Scottie Barnes sur le dos ? “J’ai tellement joué contre des joueurs de cette taille qui défendent très dur. Quand je vois ça et que c’est une défense en un-contre-un, je sais exactement quels tirs aller chercher” conclut-il. “Ça ne veut pas dire qu’il ne va pas me contrer — parfois, c’est un très bon défenseur et ils peuvent prendre le dessus sur moi — mais je sais quelles zones atteindre, quels spots viser, comment m’écarter en fadeaway et me donner une chance de marquer.”

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 26 32:25 44.0 33.3 86.0 1.0 3.2 4.3 5.0 1.7 0.7 1.2 0.1 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.