Le MVP de la nuit | Derrick White, la référence des shooteurs-contreurs

Publié le 20/12/2025 à 7:54

NBA – Auteur de 33 points face au Heat, Derrick White avait déjà cinq paniers à 3-points et quatre contres au compteur à la mi-temps !

derrick whiteJayson Tatum en convalescence, les Celtics ne pourront s’en sortir que si des joueurs élèvent leur niveau de jeu. Ce n’était pas le cas de Derrick White il y a un mois, mais l’ancien arrière des Spurs monte en température en décembre.

En valeur absolue, le champion olympique apporte près de 2 points de plus par match avec un temps de jeu légèrement en baisse, et cette nuit, face au Heat, il confirme sa montée en puissance avec sa meilleure marque de la saison (33 points). Auteur aussi de 6 passes, 5 rebonds et 4 contres, l’arrière de Boston égale un record personnel avec 9 paniers à 3-points.

Il s’empare même d’un record NBA avec 5 paniers à 3-points et 4 contres en première mi-temps. C’est du jamais vu dans l’histoire, même si la stat est de plus anecdotiques. Il est aussi le premier Celtic à cumuler au moins 30 points, 4 rebonds, 4 passes, 4 contres et 9 paniers primés.

“Plus tu ajoutes de stats, moins ça a de sens…”

« Je vais devoir mettre ça quelque part » sourit-il en découvrant la stat. « Être le premier à le faire, c’est fou. Après, plus tu ajoutes de stats, moins ça a de sens… mais c’est cool. C’est vraiment cool d’être le premier. Et puis les neuf tirs à 3-points, ça aide. J’ai peut-être perdu 1 ou 2 ballons… Mais oui, c’était vraiment particulier. »

Plus sérieusement, Derrick White tourne à 43% à 3-points en décembre, et il est en pleine confiance. Même à 8 ou 9 mètres, il n’a aucune hésitation. Il regarde les pieds du défenseurs, la distance, et il dégaine.

« Je crois que j’en ai réussi quelques-uns d’affilée, et tout le monde se disait qu’il n’y avait aucune chance que je touche le cercle sur celui-ci, » sourit Derrick White à propos d’un tir primé avec la planche. « Alors j’ai simplement essayé de me créer un peu d’espace et la planche était là. »

Une confiance contagieuse puisque les Celtics renouent avec la victoire, et ils y parviennent grâce à un festival à 3-points au début du 4e quart-temps : 6 sur 6 !

Par Fabrice Auclert
