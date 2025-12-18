Stephen Curry espère revoir Klay Thompson à Golden State

Cela fait désormais 18 mois que Klay Thompson a quitté les Warriors pour continuer sa carrière chez les Mavericks. Un divorce qui faisait suite à deux années de frustration, entre des négociations de contrat qui n’avançaient pas, un manque de considération en comparaison avec ses coéquipiers de l’époque et un rôle de moins en moins important pour le « Splash Brother ».

97 matches avec Dallas plus tard, l’arrière de 35 ans a digéré son départ après 13 années à Golden State.

« Ce qui a facilité mon changement à Dallas, c’est d’avoir pu me réinventer avec un nouveau numéro, une nouvelle équipe, une nouvelle expérience », confie-t-il. « Être à Dallas m’a donné l’opportunité de me réinventer et de ne pas m’accrocher aux fantômes du passé qui nous poussent à être exceptionnel. Je suis à Dallas et je suis bien davantage en paix, que je sois titulaire ou remplaçant, car je vais jouer. Je vais avoir de l’impact lors de ma 15e saison et c’est incroyable. »

Jusqu’à maintenant, ce passé, c’est aussi la gloire de Klay Thompson, quatre fois champion NBA avec Golden State. Pense-t-il que son passage là-bas est suffisamment loué ? « Seul le temps le dira », répond-il.

Stephen Curry prendra son téléphone pour organiser un retour

Mais il y a en un qui compte bien ne pas renvoyer cette époque dans les poubelles de l’histoire, et c’est Stephen Curry. Le meneur de jeu ne veut surtout pas que son ancien coéquipier soit oublié à Golden State, sous prétexte que l’aventure avec Steve Kerr et Draymond Green continue sans lui. C’est pourquoi, quand le maillot d’Andre Iguodala fut retiré, il voulait que Klay Thompson soit présent, et que cela se fasse le soir d’une réception des Mavericks, pour ne pas lui « voler les bons souvenirs de ses 13 années ».

Le meilleur shooteur de l’histoire va même plus loin : il espère que les Warriors proposeront un contrat d’une journée quand l’arrière prendra sa retraite, afin que, symboliquement, son « Splash Brother » puisse terminer sa carrière aux Warriors. Et si, au lieu d’une journée, il faisait une dernière saison en Californie ?

« Je ne sais pas, c’est encore loin. Il reste beaucoup de basket avant. Je ne sais pas de quoi sera fait le futur », répond Klay Thompson. « Ce serait dingue », imagine déjà Stephen Curry. « Si ce moment arrive, que cette conversation a lieu, je vais l’appeler et lui dire qu’on veut qu’il revienne. J’espère que ce sera un message de bienvenue. Mais, pour l’instant, ça reste une réalité lointaine. Tout comme son départ d’ailleurs. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 25 21:46 37.0 36.1 81.3 0.3 2.3 2.6 1.3 1.1 0.3 0.8 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.