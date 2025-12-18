Ime Udoka à l’amende pour ses critiques envers les arbitres

Même si la NBA a fini par donner (en partie) raison aux Rockets dans son traditionnel « Last Two Minute Report », elle n’en oublie pas non plus de sanctionner Ime Udoka.

En effet, on apprend sans surprise que l’entraîneur de Houston a écopé d’une amende de 25 000 dollars, pour avoir « critiqué publiquement l’arbitrage » à l’issue du match de lundi soir contre Denver.

Furieux après la défaite de ses hommes, Ime Udoka s’était ainsi laissé aller en conférence de presse : « Globalement, je pense que c’était le match le plus mal arbitré que j’ai vu depuis un moment. [Les arbitres Natalie Sago et Jamahl Ralls] n’avaient rien à faire ici et l’arbitre en chef (Zach Zarba) semblait impressionné. On a eu droit à toutes sortes de décisions incohérentes et je suis sûr qu’on aurait pu voir plus de fautes techniques. Nous n’allons pas nous adapter à un mauvais arbitrage. Nous allons faire ce que nous avons à faire et espérer que les arbitres prennent les bonnes décisions. »

Au lendemain de cette déclaration, la NBA reconnaissait en tout cas que ses arbitres avaient bien commis des erreurs : non pas une, ni deux, mais bien trois, dans les deux dernières minutes de la prolongation. Et qui ont surtout toutes avantagé les Nuggets.