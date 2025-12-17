La NBA donne (en partie) raison aux Rockets sur l’arbitrage

Voilà qui ne manquera pas de conforter les propos d’Ime Udoka, qui lançait après la défaite des Rockets chez les Nuggets que c’était « le match le plus mal arbitré » qu’il avait vu « depuis un moment ».

Ajoutant par la suite que « [les arbitres Natalie Sago et Jamahl Ralls] n’avaient rien à faire ici et l’arbitre en chef (Zach Zarba) semblait impressionné. On a eu droit à toutes sortes de décisions incohérentes, et je suis sûr qu’on aurait pu voir plus de fautes techniques. Nous n’allons pas nous adapter à un mauvais arbitrage. Nous allons faire ce que nous avons à faire et espérer que les arbitres prennent les bonnes décisions ».

En effet, au lendemain de cette déclaration, la NBA a reconnu que ses arbitres avaient commis non pas une, ni deux, mais bien trois erreurs d’arbitrage, dans les deux dernières minutes de la prolongation entre Denver et Houston !

Trois erreurs qui ont surtout avantagé la même équipe, à savoir les Nuggets, car les Rockets avaient vu Kevin Durant puis Amen Thompson être sanctionnés d’une faute qui n’aurait pas dû être sifflée. Quand Tim Hardaway Jr. avait eu la chance de ne pas être sanctionné d’une faute qui aurait dû être sifflée.

La faute de Kevin Durant, à 1 minute 40 de la fin, a donné à Nikola Jokic deux lancers-francs, qui ont mis Denver à +5, alors que le contre de « KD » était propre. Quasiment dans la foulée, Tim Hardaway Jr. a poussé Alperen Sengun sans être réprimandé (à 126-122). Puis, à 47 secondes de la fin, la faute d’Amen Thompson a offert deux lancers-francs à Jamal Murray, qui a porté l’écart à +6, alors que la tentative d’interception était réglementaire.

En revanche, la NBA n’est pas revenue sur le véritable tournant du match, survenu en toute fin de quatrième quart-temps, lorsque Jamal Murray a pu arracher la prolongation, sur un lancer-franc obtenu après un contact très léger entre Amen Thompson et Tim Hardaway Jr, qui a trébuché au moment de la remise en jeu. Ime Udoka a eu beau contester, le « challenge » n’a rien donné et les Nuggets ont donc fini par s’imposer.

Contrairement à Ime Udoka, Kevin Durant se montrait, lui, plus mesuré : « C’est malheureux, mais les arbitres ne peuvent pas toujours prendre la bonne décision. »