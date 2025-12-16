Cade Cunningham sans pitié pour les Celtics !

Les Pistons ont passé l’épreuve du TD Garden ! Trois semaines après avoir vu sa série de 13 victoires prendre fin dans le Massachusetts, Detroit a cette fois tenu bon jusqu’au bout, résistant à un duo White-Brown en grande forme (31 et 34 points), mais un poil trop esseulé. De leur côté, les hommes de JB Bickerstaff ont pu user de leur collectif pour faire pencher la balance (9 joueurs à 7 points et plus) avant de s’en remettre à un Cade Cunningham impeccable dans le final.

Face au meilleur bilan de la conférence, Boston a pris confiance par le 3/3 de loin de Payton Pritchard (par deux fois) et Jordan Walsh, puis sur la démonstration de force de Jaylen Brown, auteur de trois paniers de suite dont un 2+1 pour créer un premier écart. Le MVP des NBA Finals 2024 a ensuite servi Hugo Gonzalez à 3-points avant de voir Derrick White conclure le premier acte à +8, encore à 3-points (33-25).

En souffrance face à la zone des C’s, Detroit a retrouvé ses esprits par sa défense et son jeu de transition, mais aussi de l’adresse extérieure, par Cade Cunningham et Javonte Green. La réponse a été cinglante avec un 16-2 bouclé par un dunk de Ron Holland pour faire repasser les Pistons en tête (41-43). Boston a repris les commandes juste avant la pause grâce à deux paniers de Jaylen Brown (57-53), puis la donne s’est rapidement compliquée ensuite.

Detroit costaud jusqu’au bout

Les deux paniers à 3-points de Cade Cunningham au retour des vestiaires puis l’altercation entre Jaylen Brown et Isaiah Stewart ont eu le mérite de relancer complètement les Pistons.

Cade Cunningham a alors trouvé Caris LeVert derrière l’arc pour aligner un 10-1 et permettre aux siens de repasser devant (67-68). Pendant que Boston devait trop souvent s’en remettre aux exploits de Jaylen Brown pour scorer, Detroit a développé son collectif, avec les 2+1 de Jaden Ivey et Caris LeVert puis le dunk de ce dernier pour aborder le dernier acte dans les meilleures conditions (79-85).

L’écart est monté jusqu’à +8 en faveur de Detroit après une énorme claquette de l’ennemi numéro 1 Isaiah Stewart (85-93). Derrick White a tenté d’insuffler la révolte avec un 3-points et un floater avec la faute de Cade Cunningham (sa cinquième) pour maintenir son équipe dans le coup. Finalement, à l’approche du “money-time” (et après un air ball de Derrick White), le lay-up de Caris LeVert puis le 3-points suivi de l’énorme dunk de Javonte Green en transition ont renvoyé Boston à dix longueurs (93-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quand Jaylen Brown et Isaiah Stewart s’essaient à la lutte. Côte-à-côte à l’occasion d’un lancer-franc tiré par Ausar Thompson, Jaylen Brown et Isaiah Stewart sont passés du basket à la lutte pour décider de la meilleure prise de position au rebond. L’altercation brève mais musclée a occasionné une faute technique pour les deux acteurs, mais on peut aussi remarquer que c’est Detroit qui a tiré profit de cet épisode. Detroit a en effet multiplié les actions défensives décisives ensuite, avec un Isaiah Stewart déchaîné, à deux doigts de prendre une deuxième technique après avoir réussi un énorme contre sur Brown. Dans la foulée, les Pistons en ont également profité pour prendre l’avantage et n’ont plus lâché le morceau ensuite.

– Les deux lancers manqués de Jaylen Brown. JB s’est battu comme un beau diable, notamment pour ramener son équipe dans le coup lorsque celle-ci s’est retrouvée menée de dix points, entre son 3-points crucial et ses deux énormes contres sur Caris LeVert et Ausar Thompson qui ont ensuite profité à un Derrick White lui aussi en feu. Mais tout ce joli travail a été anéanti par deux lancer-francs manqués au pire moment, à 102-106, et qui auraient pu bouleverser cette fin de match.

– Le sang-froid de Cade Cunningham. Son meilleur match à 3-points de la saison, à 6/10 dans l’exercice, mais surtout une fin de match époustouflante alors qu’il est revenu sur le terrain en fin de match avec cinq fautes personnelles. Après les deux lancers manqués par JB, c’est lui qui a sifflé la fin de la récré grâce à deux paniers à mi-distance tout simplement parfaits après avoir donné le tournis à Derrick White. 32 points à 11/21 au tir et 10 passes décisives pour un match de patron, un de plus !

