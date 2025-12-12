Isaiah Stewart fait partie de ces joueurs qu’on déteste comme adversaire, mais qu’on adore comme coéquipier. Un véritable guerrier, qui ne recule devant rien, et dont l’engagement défensif est palpable à chaque possession.

Son impact défensif se traduit aujourd’hui par sa présence sur le podium des meilleurs contreurs de la ligue aux côtés d’Alex Sarr avec deux contres en moyenne par match, derrière Jay Huff (2.5) et Victor Wembanyama (3.6). Isaiah Stewart se distingue par ailleurs dans cet exercice par sa capacité à contrer… des tentatives de dunks ! Il en compte déjà 12 dans ce style à son actif cette saison…

« Il a toujours été excellent. J’ai joué contre lui au lycée, et il avait déjà cette présence à l’intérieur », a déclaré son coéquipier Cade Cunningham. « On l’a placé à tellement de positions différentes et on l’a laissé s’adapter, et il y parvient toujours. Son sens du jeu et son QI basket sont très sous-estimés. Il sait simplement où se placer et quand y aller. C’est pour ça qu’il est aussi productif ».

Le sens du timing

Le meneur des Pistons est en effet bien placé pour savoir à quel point Isaiah Stewart peut être précieux pour les Pistons. Parfois titulaire, en sortie de banc, au poste 4, 5, voire 3, il répond toujours présent, et incarne désormais une force de dissuasion bien identifiée par ses adversaires.

« Il a le meilleur timing de la ligue. Personne ne fait mieux que lui sur les tentatives de dunks ou de lay-up », a-t-il ajouté. « Honnêtement, c’est un peu effrayant. C’est presque comme s’il avait des doigts en vibranium… Je pense que c’est le meilleur défenseur de la ligue ».

Même si les experts en la matière sont nombreux, à commencer par Victor Wembanyama, Isaiah Stewart a bel et bien sa place parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. Bien plus que ses contres ou son sens du timing, c’est sa mobilité et sa capacité à défendre sur plusieurs postes qui en font un défenseur d’élite.

Le commandant de bord de la défense

S’il n’a pas encore eu les honneurs de défenseurs du mois à l’Est, il pourra en tout cas compter sur le soutien de son coach, JB Bickerstaff dans sa quête de reconnaissance. Car même s’il fait partie d’un collectif, Isaiah Stewart a bien contribué à faire de Detroit l’une des meilleures défenses du pays depuis la reprise.

« C’est le pivot le plus polyvalent de la ligue en défense. Il n’y a aucun joueur, qu’il soit en périphérie ou dans la raquette, qu’il ne puisse défendre », a rappelé JB Bickerstaff. « Il est très important pour nous, car c’est lui qui doit corriger les erreurs, couvrir les failles, et il assume de nombreuses responsabilités. On lui demande de faire tellement de choses. J’ai du mal à trouver un meilleur pivot défensif que lui dans la ligue ».

Des déclarations qui vont droit au cœur de l’intéressé, qui continue de se développer en attaque dans sa sixième saison en NBA tout mettant un point d’honneur à rester irréprochable en défense.

« Ça signifie beaucoup pour moi, car il le voit tous les jours », a confié Isaiah Stewart. « Il sait à quel point je me soucie de la défense et à quel point je suis passionné par cet aspect du jeu. Il le sait et l’apprécie, et ça compte beaucoup pour moi. »

Les Pistons retrouvent les Hawks à domicile ce soir, une formation qu’ils ont déjà battue il y a dix jours (99-98). Ce soir là, Isaiah Stewart avait égalé son record de contres cette saison avec cinq blocks.

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 21 22:29 53.4 41.2 72.7 1.8 4.2 6.0 1.1 3.2 0.2 1.2 2.0 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.