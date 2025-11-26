Alex Sarr, le MVP du public de Washington

Il ne fait pas partie des favoris pour le titre de Most Improved Player, mais Alex Sarr (20 ans) fait pourtant partie des plus grosses progressions de ce début de saison.

Beaucoup plus adroit, il tourne à plus de 18 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne, et cette nuit, face aux Hawks, il a eu droit à des « MVP, MVP, MVP » du public de Washington.

« Franchement, au début ça m’a fait rire. C’était un petit groupe, puis ça a un peu pris de l’ampleur » réagit Alex Sarr. « Mais ouais, c’était surtout de bonnes vibes. On gagnait, l’ambiance était super. Donc ouais, que du positif. »

Les félicitations du coach et de CJ McCollum

Auteur de 27 points, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres face aux Hawks de Zaccharie Risacher, Alex Sarr impressionne son coach par sa progression, sa régularité mais aussi sa confiance en lui. « Alex progresse. Il a clairement franchi un cap en ce début de saison » estime Brian Keefe. « Il laisse une énorme empreinte des deux côtés du terrain. À titre personnel, je commence toujours par sa protection du cercle et ce qu’il fait pour nous en défense. Et puis son bagage offensif se développe : la capacité de s’ouvrir vers le cercle, de tirer à 3-points, de mettre des tirs difficiles, des petits fadeaways au poste… Ce sont des choses sur lesquelles il devient de plus en plus à l’aise. Mais pour moi, la chose la plus importante avec Alex, c’est toujours son impact sur nous par sa défense. »

Même analyse chez CJ McCollum, auteur de 46 points cette nuit. « Son moteur défensif progresse, il a de plus en plus conscience qu’il peut contrer des tirs. Il y va plus souvent, et le staff ne cesse de le défier : ‘Tu dois contester tout ce qui passe.’ Je pense qu’il fait un bien meilleur boulot là-dessus, en utilisant ses qualités athlétiques et son timing. Ça change tout pour une défense : on sait qu’on peut orienter les drives vers lui et qu’il va nous protéger. À nous ensuite de prendre son joueur au rebond quand il monte contester. Il progresse vraiment. Il a même fait une super séquence défensive sur un switch : il s’est baissé, a volé la balle, et il est parti sur la contre-attaque pour aller chercher la faute. Il fait de vrais progrès. »

Fier de devenir un intimidateur

Cette nuit, Alex Sarr devait composer avec les 2m20 de Kristaps Porzingis et il l’a plusieurs fois dominé près du cercle. Et à propos de défense, le Français reconnaît qu’il apprécie de jouer les intimidateurs lorsque ses coéquipiers orientent vers lui.

« Oui clairement ! » sourit-il. « J’aimerais que ça arrive encore plus… Il faut se placer tôt aux bons endroits. Parfois, si les attaquants sentent que je juste derrière, ils n’y vont pas. Donc, il faut être en place tôt, essayer de bien temporiser, bien mesurer… C’est surtout ça. »

De manière générale, comme juge-t-il son début de saison et sa progression ? « Je prends ce que la défense me donne. J’essaie d’être agressif dès que je vois que j’ai de l’espace ou un couloir pour attaquer » conclut-il. « Et ensuite, j’essaie de faire la bonne passe ou le bon tir. J’essaie de porter un ou deux petits contacts, et ensuite monter près du cercle pour un petit floater ou un lay-up. C’est surtout ça… C’est beaucoup de répétitions. Il faut travailler, encore et encore sur les petits détails, la finition près du cercle, le fait de jouer contre les coachs, contre mes coéquipiers. Simplement essayer de m’améliorer. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 14 28:51 50.7 34.8 68.3 2.4 6.0 8.4 3.6 2.1 0.6 2.3 2.0 18.1

