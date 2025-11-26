Matchs
CJ McCollum et Alex Sarr offrent enfin une victoire aux Wizards

Emmenés par un super CJ McCollum (46 points à 10/13 à 3-points) et un très bon Alex Sarr (27 points), les Wizards dominent les Hawks (132-113) pour mettre un terme à une série de 14 défaites.

cj mccollum wizardsIls l’ont fait ! Les Wizards ont décroché leur deuxième victoire de la saison, leur première en NBA Cup, cette nuit face à Atlanta. Voilà quatorze matchs que les coéquipiers d’Alex Sarr n’avait plus remporté le moindre match. Ils y ont donc mis les formes cette nuit en plumant des Hawks d’entrée de jeu, portés par un CJ McCollum au meilleur de sa forme, avec 46 points au compteur !

L’ancien joueur de Portland et Corey Kispert ont d’abord fait tomber la pluie en combinant un improbable 8/8 à 3-points pour lancer la rencontre. Et bien aidés par le tandem Coulibaly-Sarr, les locaux sont rapidement passés à +29 (43-14) !

Difficile dès lors pour les Hawks de revoir le jour, et malgré les efforts d’Onyeka Onkongwu et Kristaps Porzingis, Washington a gardé la main jusqu’au bout. Celle de CJ McCollum est restée chaude, et les relais d’Alex Sarr et Bub Carrington ont à nouveau fait la différence pour conclure le troisième quart-temps à +33 (111-78). Washington a ainsi pu finir sans se faire peur pour s’imposer 132 à 113. Confirmation attendue vendredi à Indiana.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de quinzième défaite de suite pour les Wizards. Voilà un mois tout pile que Washington n’avait plus gagné un match. La série de quatorze revers a donc pris fin cette nuit avec la manière en prime pour vaincre les Hawks. Un immense soulagement pour une équipe qui a montré cette nuit qu’elle valait mieux que son bilan (2v-15d).

– CJ McCollum au summum. C’est lui qui a mis Washington sur les bons rails avec un époustouflant 4/4 à 3-points. Il est resté chaud jusqu’au bout, terminant à incroyable 10/13 dans l’exercice (à un 3-points de son record en carrière) pour alimenter ses 46 points. Atlanta n’a tout simplement pas pu résister.

– Alex Sarr domine le « French Corner ». Le duel entre les deux meilleurs choix de la Draft 2024 Zaccharie Risacher et Alex Sarr a été remporté par ce dernier. L’intérieur des Wizards s’est lui aussi distingué par son efficacité avec ses 27 points à 11/15 au tir et 11 rebonds. En face, Zaccharie Risacher a été l’un des rares à surnager (17 points à 4/9 à 3-points). A noter également la bonne première mi-temps de Bilal Coulibaly qui a lui aussi surfé sur la folle vague des Wizards avec deux dunks.

Washington / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 31 3/8 1/1 3/3 2 5 7 12 4 1 2 1 +34 10 24
C. Kispert 24 6/11 4/8 3/5 0 3 3 1 0 3 0 1 +23 19 20
A. Sarr 38 11/15 1/2 4/8 3 8 11 0 2 2 1 2 +30 27 33
C. McCollum 37 17/25 10/13 2/4 0 5 5 4 1 1 2 0 +19 46 44
B. Coulibaly 34 2/6 0/3 5/6 0 3 3 4 5 2 1 1 +29 9 13
J. Champagnie 17 2/3 0/1 0/0 1 4 5 1 0 1 0 1 -7 4 11
T. Vukcevic 10 3/4 1/2 0/0 0 2 2 0 3 1 2 1 -11 7 8
C. Whitmore 10 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 +1 0 1
S. Cooper 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 0
M. Branham 9 0/3 0/2 0/0 0 0 0 2 1 1 1 0 -12 0 -1
J. Watkins 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -1
B. Carrington 22 4/6 2/3 0/0 0 0 0 6 1 0 3 0 +4 10 11
W. Riley 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -1
Total 48/84 19/38 17/26 6 30 36 30 19 13 12 8 132
Atlanta / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Johnson 30 3/12 0/4 1/1 2 5 7 7 3 1 5 2 -20 7 10
Z. Risacher 30 6/12 4/9 1/2 2 3 5 0 2 2 1 3 -11 17 19
K. Porzingis 22 7/13 2/5 6/7 2 6 8 1 5 0 0 0 -4 22 24
N. Alexander-Walker 32 3/9 2/6 0/0 0 2 2 4 1 0 3 0 -20 8 5
D. Daniels 32 5/11 1/3 0/0 4 5 9 7 1 0 3 0 -23 11 18
O. Okongwu 20 8/14 3/6 1/2 1 2 3 0 3 0 1 1 -22 20 16
J. Toppin 7 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +7 2 1
M. Gueye 18 3/6 0/1 1/2 3 2 5 1 0 0 1 0 +1 7 8
A. Newell 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 +7 0 3
L. Kennard 15 3/7 1/3 2/2 0 1 1 4 2 0 2 0 -3 9 8
K. Wallace 14 0/1 0/1 0/0 0 2 2 4 1 0 1 0 +4 0 4
V. Krejci 14 4/7 2/4 0/0 0 1 1 3 1 0 1 0 -11 10 10
Total 43/95 15/43 12/16 14 30 44 33 19 4 18 6 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS132
ATL113
PHI103
ORL144
LAL84
LAC83

Par Romain Davesne
