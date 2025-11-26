CJ McCollum et Alex Sarr offrent enfin une victoire aux Wizards

Ils l’ont fait ! Les Wizards ont décroché leur deuxième victoire de la saison, leur première en NBA Cup, cette nuit face à Atlanta. Voilà quatorze matchs que les coéquipiers d’Alex Sarr n’avait plus remporté le moindre match. Ils y ont donc mis les formes cette nuit en plumant des Hawks d’entrée de jeu, portés par un CJ McCollum au meilleur de sa forme, avec 46 points au compteur !

L’ancien joueur de Portland et Corey Kispert ont d’abord fait tomber la pluie en combinant un improbable 8/8 à 3-points pour lancer la rencontre. Et bien aidés par le tandem Coulibaly-Sarr, les locaux sont rapidement passés à +29 (43-14) !

Difficile dès lors pour les Hawks de revoir le jour, et malgré les efforts d’Onyeka Onkongwu et Kristaps Porzingis, Washington a gardé la main jusqu’au bout. Celle de CJ McCollum est restée chaude, et les relais d’Alex Sarr et Bub Carrington ont à nouveau fait la différence pour conclure le troisième quart-temps à +33 (111-78). Washington a ainsi pu finir sans se faire peur pour s’imposer 132 à 113. Confirmation attendue vendredi à Indiana.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de quinzième défaite de suite pour les Wizards. Voilà un mois tout pile que Washington n’avait plus gagné un match. La série de quatorze revers a donc pris fin cette nuit avec la manière en prime pour vaincre les Hawks. Un immense soulagement pour une équipe qui a montré cette nuit qu’elle valait mieux que son bilan (2v-15d).

– CJ McCollum au summum. C’est lui qui a mis Washington sur les bons rails avec un époustouflant 4/4 à 3-points. Il est resté chaud jusqu’au bout, terminant à incroyable 10/13 dans l’exercice (à un 3-points de son record en carrière) pour alimenter ses 46 points. Atlanta n’a tout simplement pas pu résister.

– Alex Sarr domine le « French Corner ». Le duel entre les deux meilleurs choix de la Draft 2024 Zaccharie Risacher et Alex Sarr a été remporté par ce dernier. L’intérieur des Wizards s’est lui aussi distingué par son efficacité avec ses 27 points à 11/15 au tir et 11 rebonds. En face, Zaccharie Risacher a été l’un des rares à surnager (17 points à 4/9 à 3-points). A noter également la bonne première mi-temps de Bilal Coulibaly qui a lui aussi surfé sur la folle vague des Wizards avec deux dunks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.