Victor Wembanyama encore sixième homme face aux Knicks ?

De retour à la compétition samedi, après un mois d’absence à cause de son mollet, Victor Wembanyama a fait forte impression contre le (quasi) invincible Thunder, alors même qu’il sortait du banc pour la première fois de sa carrière.

Cela ne l’a pas empêché d’aligner 22 points, 9 rebonds et 2 contres (en un peu moins de 21 minutes) et, même si le Français s’est bien débrouillé dans cette demi-finale riche en enseignements, les Spurs devraient le garder dans ce rôle de remplaçant, pour la finale contre les Knicks.

« Victor et moi allons continuer d’en discuter » indique ainsi Mitch Johnson. « C’est difficile, il souhaite jouer, commencer et finir le match, mais dès que tu attribues des minutes quelque part, ça veut dire qu’il y en a moins ailleurs. Malheureusement, on doit juste continuer de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. C’est une décision importante et on doit toujours s’assurer qu’elle colle avec le reste de notre plan de jeu, en fonction de qui joue avec qui et de comment ça affecte les autres. »

Qu’en pense de son côté Victor Wembanyama ? « Il va y avoir un mélange d’opinions différentes » livre-t-il, sans être fermé à la moindre éventualité. « Mais je suis prêt pour tout. Même moi, j’aurai ma propre opinion sur la question. Puis, ça va aussi être basé sur mes pensées et celles du staff. Bon, je viens de dire un tas de banalités, mais en gros, on va en discuter. »

Ne pas prendre de risque pour plus tard

Mitch Johnson et son joueur multiplieront donc les échanges avant de prendre une décision définitive. Le plus important étant en tout cas de préserver « Wemby », pas épargné physiquement en cette année 2025.

« On veut s’assurer d’avoir appris et de continuer d’apprendre de ce qui s’est passé. Ça ne veut pas dire que l’on a les réponses, mais on ne veut dire dire que l’on va revenir directement à la normale. On est toujours en train d’apprendre et on veut être très attentifs par rapport à tout ça » détaille ensuite le coach texan.

Métamorphosés lorsque Victor Wembanyama était sur le terrain face au Thunder, les autres joueurs des Spurs compatissent et se contentent de rester fidèles à eux-mêmes en l’attendant. Après avoir déjà montré de belles choses pendant un mois, sans leur leader français.

« Je sais qu’il voulait aller sur le terrain et jouer davantage… Mais on se concentre surtout sa santé à long terme » reconnaît par exemple Devin Vassell. « Je fais confiance à 100% à Mitch [Johnson], [son staff et lui] ont le plan parfait. Je sais qu’ils en ont discuté à de nombreuses reprises et on l’a parfaitement exécuté [samedi soir]. Dès que Vic est entré en jeu, il a eu l’impact dont on avait besoin. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 13 33:37 50.4 35.6 84.4 2.0 10.6 12.6 3.8 3.5 1.1 3.7 3.5 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.