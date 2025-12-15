Jalen Williams ne se laisse pas ronger par son bonus financier raté

« Il y a beaucoup d’argent en jeu ici. Comme je l’ai dit, je vais me refaire ailleurs ! », sourit Jalen Williams en pensant au demi-million de dollars sur la table pour le vainqueur de la NBA Cup.

Une somme que le joueur du Thunder – interviewé en amont de la défaite face aux Spurs – ne touchera pas. Pas plus que le bonus financier qu’il pouvait viser grâce à son nouveau contrat signé l’été dernier. Pour mémoire, l’ailier d’OKC, qui a manqué le début de saison à cause d’une blessure au poignet, ne peut mathématiquement plus atteindre la barre des 65 matchs joués cette saison.

Ce quota qui permet à un joueur d’être éligible aux trophées individuels de fin d’année. Et par prolongement de débloquer certains bonus présents dans les contrats et conditionnés à l’obtention de ces trophées. Dans son cas, sa prolongation à hauteur de 240 millions de dollars sur cinq ans pouvait grimper jusqu’à 287 millions de dollars sur cinq ans selon ses performances.

« Je jouerais gratuitement »

« Je vais le récupérer ailleurs. Donc, je ne m’en fais pas trop. Mais honnêtement, ce que je pensais, c’était que si je reviens et que je joue blessé, je risque de me blesser à nouveau à la main et de gâcher tout le travail que mon équipe, notre staff médical et moi avons fait cet été », lâche l’intéressé, au micro de Rachel Nichols.

Il n’était donc pas question de précipiter un retour, en ayant cette barre des 65 matchs à disputer en tête, s’il n’était pas prêt physiquement. « Je ne vais jamais être amer à propos de l’argent. De toute façon, on pourra l’utiliser ailleurs, ce qui sera encore mieux pour garder notre équipe ensemble », relativise-t-il ainsi.

Jalen Williams, qui vient d’une « petite école », n’avait de toute façon « jamais imaginer » gagner autant d’argent qu’à l’heure actuelle. « Je ne m’en fais pas trop à ce sujet. Pour moi, l’objectif, c’est de gagner avant l’argent. Je jouerais gratuitement », assure-t-il même pour conclure.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 7 28:43 45.0 31.6 96.2 0.4 5.0 5.4 5.9 1.9 1.6 1.6 0.7 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.