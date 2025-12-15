Les Cavaliers hués, Donovan Mitchell comprend la réaction des fans

Face aux Wizards, les Cavaliers avaient déjà été peure séduisants, seulement sauvés par Donovan Mitchell, en mode super-héros avec ses 24 points dans le dernier quart-temps pour arracher la victoire. Contre les Hornets, pas de sauveur donc une défaite en prolongation.

Si on entre dans le détail, c’est encore plus accablant : les Cavaliers n’ont pas marqué en prolongation (!), et ce n’est que la 8e victoire de Charlotte cette saison, décrochée sans LaMelo Ball, Collin Sexton, ni Tre Mann…

« Personne ne va être désolé pour nous. Je ne le suis pas », lance Donovan Mitchell. « La seule façon d’en sortir, c’est de le faire ensemble. Je sais qu’en ce moment, on est dans le brouillard, dans la pénombre et on se fait huer. On le mérite. Notre jeu n’est pas fantastique. J’ai été un fan. J’aurais hué aussi. On ne joue pas bien et la ville mérite mieux que ce que l’on propose. Tant qu’on reste soudé dans le vestiaire, ça ira. »

« Si je suis à 50% de mon niveau, on gagne. C’est ma faute »

L’arrière de Cleveland peut évidemment se sentir concerné puisqu’il n’a pas été fantastique dans ce revers, en finissant avec seulement 17 points à 6/24 au shoot, dont un affreux 1/11 à 3-pts et un tir de la gagne manqué à la fin du temps réglementaire.

« J’ai connu une soirée sans, un soir où ça n’allait pas. Si j’avais été meilleur, on aurait gagné ce match », estime-t-il. « Je ne veux pas mettre cette responsabilité sur d’autres. C’est pour moi. On s’est battu mais j’ai été mauvais des deux côtés du terrain. Voilà ce qu’il s’est passé. Si je suis à 50% de mon niveau, on gagne. C’est ma faute. Je sais que mes coéquipiers ne vont pas le dire, mais je le dis. »

On peut aussi rappeler que les Cavaliers sont privés d’Evan Mobley, leur pilier en défense, touché au mollet. Sans oublier les absences de Max Strus, Larry Nance Jr. et Sam Merrill. Mais pour Darius Garland, lui aussi gêné physiquement par son gros orteil gauche, ce n’est pas suffisant pour justifier cette défaite.

« Pas d’excuse. J’ai répondu à toutes les questions sur mon orteil et je ne vais plus répondre sur ce sujet. Je joue, je suis là pour mes coéquipiers, pour les aider à gagner des matches. On doit retrouver l’énergie, notre état d’esprit », demande le meneur de jeu.