Où seraient les Cavaliers sans Donovan Mitchell ? Cette nuit, la question a pris une tournure extrêmement concrète tant Cleveland a frôlé une défaite honteuse face à Washington… avant d’être sauvé par son leader.

Longtemps, les Cavs ont ainsi manqué de sérieux, laissant le rythme et l’agressivité aux Wizards, et se sont retrouvés dos au mur : jusqu’à 17 points de retard, encore à -15 au moment d’attaquer le quatrième quart-temps. Une très mauvaise soirée, surtout après une mini-trêve censée remettre les idées en place.

« On a trouvé Donovan Mitchell, ou c’est Donovan Mitchell qui nous a trouvés »

Mais Donovan Mitchell a alors basculé dans une dimension à part : 35 points en seconde mi-temps, dont 24 dans le seul quatrième quart-temps, pour terminer à 48 unités (17/31 aux tirs, 8/15 à 3-points). Tirs décisifs, pénétrations tranchantes, rebonds arrachés… Tout y est passé. Et Cleveland a écrasé Washington 45-26 dans les 12 dernières minutes pour s’imposer 130-126, alors que la rencontre semblait pourtant lui glisser des mains.

Kenny Atkinson a forcément confirmé que, sans son arrière, la soirée aurait tourné au fiasco. « On a trouvé Donovan Mitchell, ou c’est Donovan Mitchell qui nous a trouvés, c’est comme vous voulez », a ainsi lâché l’entraîneur après le match. « C’est l’une des meilleures performances que j’aie vues. »

Le plus frappant, c’est que Donovan Mitchell n’a pas voulu transformer l’exploit individuel en paravent collectif. Il sait ce que ce type de match dit aussi des Cavaliers et il remet donc le contexte sur la table, sans détour.

« On ne pouvait pas vraiment perdre ce match en sortant d’une pause (de quelques jours sans match) », a-t-il déclaré. « Il y a du positif dans notre réaction. On s’est mis dans une situation où, après la défaite contre Golden State et en jouant contre une équipe qui a trois victoires pour je ne sais combien de défaites, on est menés de 15 points. On peut baisser la tête et abandonner. Mais on a trouvé une solution en équipe, collectivement. Ça, c’est positif. Ça vient des cinq jours sans match et du fait qu’on a pu se parler honnêtement. »

« C’est clairement notre superhéros »

« Mais ça ne peut pas arriver. On ne peut pas se retrouver dans cette situation. On a déjà eu cette conversation. On va devoir continuer à grignoter les choses, petit à petit. Mais je suis fier de notre réaction » continue-t-il.

La bonne nouvelle, c’est que Cleveland a trouvé des ressources pour renverser la vapeur dans une situation bien mal embarquée. La mauvaise, c’est que les Cavs se sont encore mis dans une situation où un héros était indispensable.

« C’est clairement notre superhéros », lâche Lonzo Ball à propos de Donovan Mitchell. « On doit l’aider davantage. Il a été incroyable toute l’année. Pour lui, c’est juste un match de plus au compteur. »

Donovan Mitchell a ainsi évité à Cleveland une nouvelle défaite embarrassante. Mais au-delà des 48 points, son message est limpide : les Cavs ont un superhéros. Reste à ne pas le forcer à sauver l’équipe tous les soirs…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 23 34:18 50.2 38.5 83.6 1.0 3.9 4.8 5.5 2.4 1.4 3.4 0.3 30.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.