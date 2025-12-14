Karl-Anthony Towns, MVP défensif des Knicks le temps d’un soir

Cinq défaites et une victoire : voilà le bilan des Knicks lorsqu’ils encaissent plus de 120 points sur un match. La nuit passée, les New-yorkais sont parvenus à s’imposer face au Magic en ne dépassant pas ce quota symbolique de points encaissés.

« Au final, il y a eu beaucoup de belles performances défensives : OG (Anunoby), trois interceptions, Josh (Hart), trois interceptions. Mitch (Robinson), quatre contres », liste Mike Brown avant de mettre en avant la performance d’un joueur moins connu pour ses qualités dans ce secteur.

« Un joueur qui a été constant avec sa verticalité, essayant de ne pas faire de fautes, et qui a été imposant sous le cercle, c’est KAT (Karl-Anthony Towns). KAT a été notre défenseur du match. C’était amplement mérité », salue son coach.

Le technicien considère que l’intérieur « joue beaucoup mieux défensivement et il doit continuer à performer à un niveau élevé pour nous permettre de continuer à gagner, surtout dans des environnements comme celui d’aujourd’hui ».

Une première cette saison

Un constat confirmé par l’un des coéquipiers du « KAT », Josh Hart : « Il a pris ce défi personnellement. Il protège le cercle à un excellent niveau. Ces quatre ou cinq derniers matchs, il a vraiment relevé ce défi. Il a été un élément clé de notre défense : ne pas commettre de fautes et contester les tirs. C’est notre défenseur du match pour la première fois cette saison, j’espère qu’il pourra le refaire. »

Son attitude défensive ne transparaît pas beaucoup dans les statistiques. Avec 0.8 contre par rencontre cette saison par exemple, il affiche l’une des plus petites moyennes en carrière dans ce domaine. Lors de sa saison rookie, Towns tournait à 1.7 contre par match, un record toujours d’actualité.

Au-delà de ce seul aspect, l’intérieur fait tout son possible pour être meilleur dans les aides et pour sécuriser les rebonds avec ses écrans. Ce qui contraste avec les inquiétudes affichées à New York quant à ses limites défensives.

« Je veux avoir un impact sur la victoire, et je suis heureux d’avoir pu le faire ce soir et de gagner un match ici, mon premier retour à Las Vegas depuis la Summer League. Me retrouver du côté des vainqueurs est une chance, un honneur. Et le faire avec ce groupe de gars dans ce vestiaire est un immense honneur », réagit Towns après la victoire, sans s’appesantir sur sa prestation défensive personnelle.