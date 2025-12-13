Kon Knueppel continue de s’affirmer comme le meilleur rookie du début de saison

La concurrence est rude avec les performances de Cooper Flagg, Derik Queen ou encore Dylan Harper, mais ça se confirme jour après jour, après deux mois de compétition, la Draft 2025 appartient pour l’instant à Kon Knueppel.

Le joueur de Charlotte vient de faire un nouveau gros match contre Chicago, avec 33 points (son record personnel) et 9 passes. De quoi fêter le trophée de rookie des mois d’octobre et novembre qu’il a reçu avant la rencontre, perdue par les Hornets.

« C’était cool. Franchement, je ne savais pas qu’il y avait un trophée pour le rookie du mois. Mais c’était agréable de le recevoir avant le match », glisse celui qui domine le classement des marqueurs chez les rookies, avec 18.6 points de moyenne. Il est aussi dans le Top 10 des débutants au rebond et à la passe, avec en plus un joli 40% de réussite à 3-pts.

“J’ai encore l’impression d’être un rookie”, a reconnu Knueppel après la défaite face à Chicago, lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après 25 matchs à son actif. “Je suis encore en train de comprendre certaines choses, je compte toujours sur mes coéquipiers, surtout pour tout ce qui se passe en dehors du terrain, j’essaie de tout mettre en place dans ma vie. Donc oui, je me sens clairement encore comme un rookie.”

Une bonne tête de rookie de l’année, qui tente de secouer des Hornets encore faibles. « Il force des shoots parfois, mais la plupart du temps, c’est bien », explique Charles Lee. « Il donne le ton pour l’identité qu’il espère que l’équipe aura. C’est important pour lui qu’on se fasse confiance, qu’on joue ensemble. Il croit vraiment dans le ‘nous’ avant le ‘moi’ et ça se voit dans son jeu. Il montre l’exemple du jeu qu’il veut qu’on pratique. Il fait ça à haut niveau et ça devient contagieux pour tout le groupe. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 24 33:28 45.9 40.3 90.9 1.0 4.5 5.5 3.3 2.3 0.8 2.4 0.2 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.