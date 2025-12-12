Tidjane Salaün a fait le plein de confiance

Avec 12.2 points de moyenne à 64% de réussite au shoot et 62% à 3-pts en quatre matches, Tidjane Salaün est en bonne forme depuis qu’il a été rappelé par Charles Lee et les Hornets. Le Français a passé quasiment un mois en G-League et son retour est très solide. C’est même la meilleure séquence de sa carrière, symbolisée par ses 21 points face à Toronto.

« Il nous aide beaucoup. On a tendance à oublier qu’il n’a que 20 ans. Il apprend encore. Je suis arrivé en NBA à 20 ans et je n’avais aucune idée de ce que je faisais », se compare Miles Bridges. « Donc il faut lui laisser une chance. Il aura toujours mon soutien. Il sera très bon pour nous. »

Visiblement, les semaines passées en G-League, avec le Swarm de Greensboro, ont fait du bien au Français, ce qui peut servir d’exemple à Nolan Traoré, tout juste rappelé par les Nets.

« J’adore l’état d’esprit avec lequel Tidjane est revenu de son passage à Greensboro », indique le coach de Charlotte. « Je l’ai vu davantage accepter son rôle qu’en début de saison et c’est très bien. Il a plus de confiance en son rôle. Il est plus à l’aise aussi, après avoir joué plus. »

Garder l’étincelle de la G-League

Et alors que ses choix offensifs étaient souvent douteux la saison passée, et son efficacité s’en ressentait, Tidjane Salaün a gagné en précision et en justesse ces derniers jours.

« Offensivement, il nous aide beaucoup dans la circulation du ballon », se réjouit Charles Lee. « Il comprend mieux les espaces et où se placer sur le terrain, où obtenir des tirs à 3-points. Il voit ces opportunités. Même si je lui demande de rester dans les coins, il sait reconnaître les moments où la défense est mal placée et peut lui permettre de couper ligne de fond. J’apprécie de le voir accepter son rôle et de faire les choses simples, les choses qu’on lui demande. »

« Je sais que c’était dur pour lui au début de la saison et il s’agit d’adopter la bonne mentalité. Il faut considérer le passage à Greensboro comme une occasion de s’améliorer, de corriger ce qui doit l’être, de continuer de progresser, de travailler son leadership, sa communication », ajoute KJ Simpson, lui aussi envoyé en G-League dans le courant du mois de novembre.

« J’ai eu une conversation avec lui, poursuit ce dernier, pour m’assurer qu’il était concentré, impliqué mentalement et qu’il faisait abstraction du bruit extérieur au moment de travailler. Il apporte énormément à cette équipe, le coach en parle beaucoup donc c’était génial d’aller le voir à Greensboro, d’avoir cette étincelle et de la ramener ici. »

Tidjane Salaün Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 60 20:44 33.0 28.3 71.3 1.2 3.5 4.7 1.2 1.4 0.5 1.0 0.2 5.9 2025-26 CHA 11 14:44 52.3 50.0 73.3 0.5 3.3 3.8 0.6 1.5 0.5 0.6 0.2 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.