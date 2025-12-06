Quel retour de Tidjane Salaün !

Après avoir planté 10 puis 13 points face aux Nets puis aux Knicks, Tidjane Salaün a confirmé sa progression avec son meilleur match en carrière : 21 points en 22 minutes dans la victoire surprise des Hornets face aux Raptors. Après un mois d’absence, l’ailier français est en pleine confiance et son activité en attaque, comme en défense, apporte un vrai plus au banc de Charlotte.

“Je pense que j’ai simplement joué de façon simple, et c’est pour ça que je peux être dans les meilleures dispositions : grâce à mes coéquipiers, et à la confiance que le coach m’accorde. C’est tout…” répond-il dans un premier temps à propos de son éclosion. “Je pense que tout vient de la confiance. Quand j’ai confiance, je sens que je peux être le meilleur joueur possible. Mais c’est aussi parce que mes coéquipiers me font confiance. On a une super énergie, un super état d’esprit tous ensemble. C’est pour ça que moi, mais aussi Kon Knueppel et les autres, on peut entrer sur le terrain, jouer, et mettre nos tirs. Voilà !”

Salaün termine la rencontre avec un 6 sur 8 aux tirs, dont 5 sur 6 à 3-points, et il tient à mettre en avant son coach, Charles Lee. “On est un groupe avec un gros caractère. D’abord, on ne veut pas perdre, on veut gagner, mais aussi jouer comme il faut” conclut le Français. “C’est ce que le coach nous apprend depuis l’an dernier. Sans ce type d’entraîneur et l’esprit qu’on a construit ensemble, on ne pourrait pas jouer comme ça, en équipe, sur le terrain.”