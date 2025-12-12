Stephen Curry demande à Jonathan Kuminga de ne pas baisser la tête

Jusqu’à nouvel ordre, Steve Kerr a pris la décision de se passer de Jonathan Kuminga, dont l’avenir semble de plus en plus s’écrire loin de Golden State. Les rumeurs autour des Kings sont ainsi revenues, à un mois d’un possible transfert.

Et si le joueur dit accepter cette situation, il se peut qu’il perde rapidement le moral à enchaîner les matches sur le banc. Ce que ne veut pas Stephen Curry.

« Le plus dur, que ça se passe bien ou mal, c’est véritablement de ne pas perdre son état d’esprit. C’est le défi pour un jeune joueur comme Kuminga. Les choses évoluent tellement vite », assure le leader des Warriors.

Ne pas manquer la prochaine opportunité

Il est possible que Steve Kerr et les Californiens aient besoin de lui dans quelques jours ou semaines.

Dès lors, Jonathan Kuminga devra être opérationnel et capable d’avoir de l’impact. Raison de plus pour ne pas baisser la tête pendant sa période au frigo.

« On a encore de grands espoirs sur son impact pour notre équipe cette année », assure le double MVP. « Quand les choses ne tournent pas en ta faveur, il ne faut pas lâcher car tu peux revenir dans un ou deux matches. Et si tu abandonnes ou que tu n’es pas dedans, tu peux manquer cette opportunité. C’est une responsabilité partagée : l’équipe doit aussi le soutenir car c’est un bon gars, un joueur très talentueux et on croît qu’il peut nous aider. »

Le souci pour l’intérieur, c’est que sa carrière à Golden State est émaillée de changements : titulaire et important un soir, remplaçant le lendemain, puis peu de minutes le troisième soir. Jusqu’à être écarté de la rotation…

« C’est le plus dur pour un jeune joueur, chaque année, et plusieurs fois dans la saison, qu’un rôle change et il faut s’adapter », commente Stephen Curry. « Comment on s’adapte en restant fidèle à son identité de joueur ? Qu’est-ce qui permet de rester en NBA et comment aider son équipe ? Serai-je récompensé pour ça au fur et à mesure ? »

Cela fait beaucoup de questions et peu de réponses, après cinq saisons, concernant Jonathan Kuminga à Golden State…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 17 25:39 43.8 32.0 74.1 1.6 4.7 6.3 2.6 1.8 0.3 2.5 0.4 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.